На Рівненщині четверо підлітків отруїлися наркотиками на вечірці, один – в комі

У Рівненській області госпіталізували підлітків, які вживали наркотичні речовини. Один з них впав у кому.Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.Інформують, що інцидент трапився у селі Федорівка Гощанського району учора 20 березня.На гарячу лінію надійшло три однакові виклики від батьків, чиї діти віком 15-17 років під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон). Ще одного підлітка привезли батьки, вони здогадались промити йому шлунок і він був у кращому стані.А троє його товаришів були непритомними, двох згодом довелося транспортувати у обласну лікарню Рівного. Одному з них лікарі ввели антидот, з'явилася м'язева активність, проте він залишався в комі.Про інцидент медики повідомили поліцію.