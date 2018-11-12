На Рівненщині четверо підлітків отруїлися наркотиками на вечірці, один – в комі
Сьогодні, 17:01
У Рівненській області госпіталізували підлітків, які вживали наркотичні речовини. Один з них впав у кому.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
Інформують, що інцидент трапився у селі Федорівка Гощанського району учора 20 березня.
На гарячу лінію надійшло три однакові виклики від батьків, чиї діти віком 15-17 років під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон). Ще одного підлітка привезли батьки, вони здогадались промити йому шлунок і він був у кращому стані.
А троє його товаришів були непритомними, двох згодом довелося транспортувати у обласну лікарню Рівного. Одному з них лікарі ввели антидот, з'явилася м'язева активність, проте він залишався в комі.
Про інцидент медики повідомили поліцію.
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Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
Інформують, що інцидент трапився у селі Федорівка Гощанського району учора 20 березня.
На гарячу лінію надійшло три однакові виклики від батьків, чиї діти віком 15-17 років під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон). Ще одного підлітка привезли батьки, вони здогадались промити йому шлунок і він був у кращому стані.
А троє його товаришів були непритомними, двох згодом довелося транспортувати у обласну лікарню Рівного. Одному з них лікарі ввели антидот, з'явилася м'язева активність, проте він залишався в комі.
Про інцидент медики повідомили поліцію.
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