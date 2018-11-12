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На Рівненщині четверо підлітків отруїлися наркотиками на вечірці, один – в комі

На Рівненщині четверо підлітків отруїлися наркотиками на вечірці, один – в комі
У Рівненській області госпіталізували підлітків, які вживали наркотичні речовини. Один з них впав у кому.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Інформують, що інцидент трапився у селі Федорівка Гощанського району учора 20 березня.

На гарячу лінію надійшло три однакові виклики від батьків, чиї діти віком 15-17 років під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон). Ще одного підлітка привезли батьки, вони здогадались промити йому шлунок і він був у кращому стані.

А троє його товаришів були непритомними, двох згодом довелося транспортувати у обласну лікарню Рівного. Одному з них лікарі ввели антидот, з'явилася м'язева активність, проте він залишався в комі.

Про інцидент медики повідомили поліцію.

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Теги: наркотики, підлітки, Рівненщина
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