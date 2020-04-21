На Волині спіймали «на гарячому» палія сухої трави





Про це Олександр Мікульський.



На порушника склали адмінпротокол за самовільний підпал трави.



Нагадаємо, за таке правопорушення передбачено штраф від трьох до шести тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині піймали чоловіка, який спалював суху рослинність. Палив траву чоловік між селами Римачі та Бережці.Про це Район.Любомль повідомив керівник Любомльського УТМРНа порушника склали адмінпротокол за самовільний підпал трави.Нагадаємо, за таке правопорушення передбачено штраф від трьох до шести тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію