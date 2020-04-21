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На Волині спіймали «на гарячому» палія сухої трави

На Волині спіймали «на гарячому» палія сухої трави
На Любомльщині піймали чоловіка, який спалював суху рослинність. Палив траву чоловік між селами Римачі та Бережці.

Про це Район.Любомль повідомив керівник Любомльського УТМР Олександр Мікульський.

На порушника склали адмінпротокол за самовільний підпал трави.

Нагадаємо, за таке правопорушення передбачено штраф від трьох до шести тисяч гривень.

На Волині спіймали «на гарячому» палія сухої трави
На Волині спіймали «на гарячому» палія сухої трави
На Волині спіймали «на гарячому» палія сухої трави

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Теги: палій, підпал, суха трава
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