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У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО

У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
Днями архімандрит Константин (Марченко), настоятель Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря звершив чернечий постриг насельниці Петро-Павлівського скита в селі Липляни. Інокиня Досифея прийняла мантійний постриг з іменем Феодора.

Про це повідомляють на сторінці «Чернецтво Волині» у фейсбуці.

«У світі стало більше на одну людину, яка присвятила своє життя Богу», – йдеться у повідомленні.

Пояснюють, що мала схима – це образ ангельського життя, монах стає воїном Христовим.

«Людина, яка має поклик до такого життя, всім серцем прагне присвятити себе Богу через велику любов до Нього. Монашество – це важкий хрест та велика відповідальність, але Христос каже: «Прийдіть до Мене всі втомлені та обтяжені, – і Я облегшу вас! Візьміть Моє ярмо на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і покірний серцем, – і знайдете спокій своїм душам. Адже Моє ярмо любе, і Мій тягар легкий». Нехай Господь укріпляє новопострижену монахиню Феодору та допомагає їй гідно пройти свій нелегкий шлях», – резюмують у повідомленні про постриг.

У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО
У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО


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Теги: чернецтво, монахиня, постриг
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