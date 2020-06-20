У монастирі на Волині жінка прийняла чернечий постриг. ФОТО

Днями архімандрит Константин (Марченко), настоятель Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря звершив чернечий постриг насельниці Петро-Павлівського скита в селі Липляни. Інокиняприйняла мантійний постриг з іменемПро це повідомляють на сторінці «Чернецтво Волині» у фейсбуці.«У світі стало більше на одну людину, яка присвятила своє життя Богу», – йдеться у повідомленні.Пояснюють, що мала схима – це образ ангельського життя, монах стає воїном Христовим.«Людина, яка має поклик до такого життя, всім серцем прагне присвятити себе Богу через велику любов до Нього. Монашество – це важкий хрест та велика відповідальність, але Христос каже: «Прийдіть до Мене всі втомлені та обтяжені, – і Я облегшу вас! Візьміть Моє ярмо на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і покірний серцем, – і знайдете спокій своїм душам. Адже Моє ярмо любе, і Мій тягар легкий». Нехай Господь укріпляє новопострижену монахиню Феодору та допомагає їй гідно пройти свій нелегкий шлях», – резюмують у повідомленні про постриг.