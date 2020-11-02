Найсильніша за 50 років: в Австралії – повінь, евакуйовують тисячі людей.ФОТО





В результаті сильних дощів на східному узбережжі Австралії почалася сильна за останні 50 років повінь. Про це повідомляє



Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян заявила, що ситуація виявилася гіршою, ніж очікувалося спочатку.

«Вчора ми сподівалися, що така подія відбувається лише один раз у 20 років, а тепер вона виглядає як подія, яка відбувається один раз в 50 років», - сказала Береджіклян на брифінгу.





Людям у деяких районах міста Сідней було рекомендовано залишити свої будинки посеред ночі, оскільки швидко рухомі потоки води викликали масові руйнування. Близько 1 тис. осіб запросили допомоги в евакуації, ще близько 4 тис., за заявою Береджіклян, можуть бути змушені залишити свої будинки. Аварійні служби вже оцінюють загальну кількість пошкоджених будинків «в сотні».



Кілька великих доріг по всьому штату закриті, багато шкіл скасували заняття на понеділок.



Метеорологи повідомили, що злива триватиме ще кілька днів. Аварійні бригади зафіксували близько 6 тис. викликів з проханням про надання допомоги з початку дощів у четвер, включаючи майже 700 прямих закликів до порятунку.





Екстремальні погодні умови вплинули на доставку вакцини від COVID-19 по всьому Новому Південному Уельсу. Порушені плани із доставки перших доз для майже 6 млн осіб протягом наступних тижнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварійні служби вже оцінюють загальну кількість пошкоджених будинків «в сотні». Злива триватиме ще кілька днів.В результаті сильних дощів на східному узбережжі Австралії почалася сильна за останні 50 років повінь. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Прем'єр-міністр штату Новий Південнийзаявила, що ситуація виявилася гіршою, ніж очікувалося спочатку.«Вчора ми сподівалися, що така подія відбувається лише один раз у 20 років, а тепер вона виглядає як подія, яка відбувається один раз в 50 років», - сказала Береджіклян на брифінгу.Людям у деяких районах міста Сідней було рекомендовано залишити свої будинки посеред ночі, оскільки швидко рухомі потоки води викликали масові руйнування. Близько 1 тис. осіб запросили допомоги в евакуації, ще близько 4 тис., за заявою Береджіклян, можуть бути змушені залишити свої будинки. Аварійні служби вже оцінюють загальну кількість пошкоджених будинків «в сотні».Кілька великих доріг по всьому штату закриті, багато шкіл скасували заняття на понеділок.Метеорологи повідомили, що злива триватиме ще кілька днів. Аварійні бригади зафіксували близько 6 тис. викликів з проханням про надання допомоги з початку дощів у четвер, включаючи майже 700 прямих закликів до порятунку.Екстремальні погодні умови вплинули на доставку вакцини від COVID-19 по всьому Новому Південному Уельсу. Порушені плани із доставки перших доз для майже 6 млн осіб протягом наступних тижнів.

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