вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За рік пандемії Україна піднялася у рейтингу найщасливіших країн, але досі не увійшла навіть у сотню

За рік пандемії Україна піднялася у рейтингу найщасливіших країн, але досі не увійшла навіть у сотню
Україна посіла 110 місце у рейтингу найщасливіших країн світу за версією World Happiness Report 2021. Загалом до переліку включено 149 країн, - пише «Українська правда. Життя».

Очолила цей перелік Фінляндія, згодом йде Данія та Швейцарія. І загалом , половина у першій десятці найщасливіших країн – скандинавські.

Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 13 позицій.
У 2020 році Україна обіймала в рейтингу 123 сходинку.

Під час формування рейтингу враховуються наступні показники:
- ВВП на душу населення;
- соціальна підтримка;
- очікувана тривалість життя;
- щирість людей;
- сприйняття корупції.

Фінляндія очолює цей рейтинг вчетверте поспіль.
У ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.
Найнижчий індекс щастя у Республіки Руанда, Зімбабве та Афганістану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рейтинг, найщасливіша країна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За рік пандемії Україна піднялася у рейтингу найщасливіших країн, але досі не увійшла навіть у сотню
Сьогодні, 02:18
В Україні планують державні кошти на навчання закріплювати за студентом
Сьогодні, 01:12
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині горить заказник. ВІДЕО
21 березень, 23:07
Реабілітація сценою: у Луцьку третій рік працює театр-студія для сонячних дітей. ВІДЕО
21 березень, 22:37
Схожі новини
Назвали ТОП-10 марок автомобілів, якими найчастіше їздять п'яні водії Назвали ТОП-10 марок автомобілів, якими найчастіше їздять п'яні водії
16 січень, 13:19
Ілон Маск став найбагатшою людиною світу Ілон Маск став найбагатшою людиною світу
08 січень, 01:22
Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України Луцьк потрапив у ТОП-10 найпривабливіших міст України
02 січень, 15:40
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
31 грудень, 2020, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За рік пандемії Україна піднялася у рейтингу найщасливіших країн, але досі не увійшла навіть у сотню
Сьогодні, 02:18
 0
В Україні планують державні кошти на навчання закріплювати за студентом
Сьогодні, 01:12
 0
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині горить заказник. ВІДЕО
21 березень, 23:07
 0
Реабілітація сценою: у Луцьку третій рік працює театр-студія для сонячних дітей. ВІДЕО
21 березень, 22:37
 0
Медіа
відео
1/8