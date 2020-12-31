За рік пандемії Україна піднялася у рейтингу найщасливіших країн, але досі не увійшла навіть у сотню
Сьогодні, 02:18
Україна посіла 110 місце у рейтингу найщасливіших країн світу за версією World Happiness Report 2021. Загалом до переліку включено 149 країн, - пише «Українська правда. Життя».
Очолила цей перелік Фінляндія, згодом йде Данія та Швейцарія. І загалом , половина у першій десятці найщасливіших країн – скандинавські.
Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 13 позицій.
У 2020 році Україна обіймала в рейтингу 123 сходинку.
Під час формування рейтингу враховуються наступні показники:
- ВВП на душу населення;
- соціальна підтримка;
- очікувана тривалість життя;
- щирість людей;
- сприйняття корупції.
Фінляндія очолює цей рейтинг вчетверте поспіль.
У ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.
Найнижчий індекс щастя у Республіки Руанда, Зімбабве та Афганістану.
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Очолила цей перелік Фінляндія, згодом йде Данія та Швейцарія. І загалом , половина у першій десятці найщасливіших країн – скандинавські.
Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 13 позицій.
У 2020 році Україна обіймала в рейтингу 123 сходинку.
Під час формування рейтингу враховуються наступні показники:
- ВВП на душу населення;
- соціальна підтримка;
- очікувана тривалість життя;
- щирість людей;
- сприйняття корупції.
Фінляндія очолює цей рейтинг вчетверте поспіль.
У ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.
Найнижчий індекс щастя у Республіки Руанда, Зімбабве та Афганістану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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