Реабілітація сценою: у Луцьку третій рік працює театр-студія для сонячних дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
На Волині третій рік працює театральна студія для дітей і дорослих із синдромом Дауна. Заняття з акторами проводить режисерка Руслана Порицька.
На одній з репетиції студії побували журналісти "Суспільного. Волинь".
Допомагає не втрачати увагу під час репетицій дітям мама однієї з акторок, членкиня громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна Лариса Тананайко. Жінка розповіла: дітям не потрібно сильно напружуватися в емоціях, адже вони показують себе такими, які вони є.
«Перша вистава у нас була «Соловейко з одним крилом». Друга вистава була «Лоскотон і друзі», де брати участь більша кількість дітей. І тепер третя вистава, над якою ми працюємо», Емоції». Дуже красива, шикарна вистава і діти з таким задоволенням її виконують", – говорить лучанка.
Актриса Дарина Тананайко – одна з наймолодших акторок «Сонячного сяйва». Дівчинку приводить на заняття мама. Сама ж юна акторка Дарина каже – їй 9 років, ходить у школу та приходить на репетиції в театр.
Одна з актрис, яка погодилася розповісти про своє заняття в театральній студії, – 15-річна Уляна Сухачевська. Дівчина освоює акторську майстерність три роки. Каже: тут знайшла друзів і разом ходять на заняття.
Не лише вивчити сценарій і мізансцени, а й орієнтуватися в ситуації, взаємодіяти між собою – ось чого мають навчитися на уроках акторської майстерності вихованці «Сонячного сяйва», каже режисерка Руслана Порицька.
З її слів, для вихованців – це реальна школа життя. Говорить: були актори, для яких вставання зі стільця і три стрибки на нозі були викликом, а тепер вони працюють та вдосконалюються.
Зараз в організації понад 70 людей із синдромом Дауна, 15 із них – учасники театральної студії. Вік різний: є першокласники, є і в рази старші актори. Займаються в акторській студії щотижня. На заняттях дітей супроводжують батьки. Найближчий виступ, каже режисерка, планується до Дня театру.
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На одній з репетиції студії побували журналісти "Суспільного. Волинь".
Допомагає не втрачати увагу під час репетицій дітям мама однієї з акторок, членкиня громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна Лариса Тананайко. Жінка розповіла: дітям не потрібно сильно напружуватися в емоціях, адже вони показують себе такими, які вони є.
«Перша вистава у нас була «Соловейко з одним крилом». Друга вистава була «Лоскотон і друзі», де брати участь більша кількість дітей. І тепер третя вистава, над якою ми працюємо», Емоції». Дуже красива, шикарна вистава і діти з таким задоволенням її виконують", – говорить лучанка.
Актриса Дарина Тананайко – одна з наймолодших акторок «Сонячного сяйва». Дівчинку приводить на заняття мама. Сама ж юна акторка Дарина каже – їй 9 років, ходить у школу та приходить на репетиції в театр.
Одна з актрис, яка погодилася розповісти про своє заняття в театральній студії, – 15-річна Уляна Сухачевська. Дівчина освоює акторську майстерність три роки. Каже: тут знайшла друзів і разом ходять на заняття.
Не лише вивчити сценарій і мізансцени, а й орієнтуватися в ситуації, взаємодіяти між собою – ось чого мають навчитися на уроках акторської майстерності вихованці «Сонячного сяйва», каже режисерка Руслана Порицька.
З її слів, для вихованців – це реальна школа життя. Говорить: були актори, для яких вставання зі стільця і три стрибки на нозі були викликом, а тепер вони працюють та вдосконалюються.
Зараз в організації понад 70 людей із синдромом Дауна, 15 із них – учасники театральної студії. Вік різний: є першокласники, є і в рази старші актори. Займаються в акторській студії щотижня. На заняттях дітей супроводжують батьки. Найближчий виступ, каже режисерка, планується до Дня театру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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