Чай чи кава: вчені вибрали кращий ранковий напій





Кофеїн

Оскільки головним ефектом напоїв вранці є так званий «кофеїновий удар», вчені розповіли про більш виграшному варіанті. Так, зазначається, що чашка чаю містить приблизно половину дози (40 міліграмів) стимулюючого кофеїну, яку можна знайти в стандартній чашці завареної фільтрованої кави (від 80 до 115 міліграмів). При цьому одне з недавніх досліджень показало, що обидва напої однаково бадьорять.



Якість сну

Явні відмінності між кавою і чаєм можна помітити набагато пізніше – наприклад, як тільки настане час сну, пише



Фарбування зубів

Багато напоїв здатні надати зубам більш темний відтінок. Серед них – червоне вино, кава і чорний чай. Однак більшість стоматологів згодні з тим, що натуральні пігменти чаю з більшою ймовірністю прилипають до зубної емалі, ніж кава. При цьому, кажуть фахівці, кава практично нешкідливий для зубів, особливо якщо людина регулярно користується ополіскувачем для порожнини рота.



Психічний стан

За словами експертів, існують деякі докази того, що чай може заспокоїти нерви: любителі чаю, як правило, показують більш спокійну фізіологічну реакцію на тривожні ситуації – наприклад, публічні виступи. В цілому у людей, які п’ють три чашки чаю в день, ризик депресії на 37% нижче, ніж у тих, хто його зовсім не п’є. Про це повідомляється в австралійському і новозеландському журналі психіатрії.



Фахівці приходять до висновку, що чай і кава практично однаково впливають на організм, а вибирати один з напоїв необхідно лише з урахуванням власних смаків. Однак, згадуючи про вплив чаю і кави на психоемоційний стан і якості сну, експерти все ж віддають перевагу першому напою з двох.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці багато хто віддає перевагу каві і чаю для того, щоб остаточно прокинутися і підбадьоритися. Вчені розповіли про плюси і мінуси кожного з цих напоїв.Оскільки головним ефектом напоїв вранці є так званий «кофеїновий удар», вчені розповіли про більш виграшному варіанті. Так, зазначається, що чашка чаю містить приблизно половину дози (40 міліграмів) стимулюючого кофеїну, яку можна знайти в стандартній чашці завареної фільтрованої кави (від 80 до 115 міліграмів). При цьому одне з недавніх досліджень показало, що обидва напої однаково бадьорять.Явні відмінності між кавою і чаєм можна помітити набагато пізніше – наприклад, як тільки настане час сну, пише BBC News . Порівнюючи людей, які п’ють той же обсяг чаю або кави за один день, дослідники з Університету Суррея у Великобританії з’ясували, що кава має більш Відкладений ефект. Так, багато хто відчуває труднощі при засипанні ввечері, якщо вранці вони випивали чашку кави. Чай же таких наслідків не викликає.Багато напоїв здатні надати зубам більш темний відтінок. Серед них – червоне вино, кава і чорний чай. Однак більшість стоматологів згодні з тим, що натуральні пігменти чаю з більшою ймовірністю прилипають до зубної емалі, ніж кава. При цьому, кажуть фахівці, кава практично нешкідливий для зубів, особливо якщо людина регулярно користується ополіскувачем для порожнини рота.Психічний станЗа словами експертів, існують деякі докази того, що чай може заспокоїти нерви: любителі чаю, як правило, показують більш спокійну фізіологічну реакцію на тривожні ситуації – наприклад, публічні виступи. В цілому у людей, які п’ють три чашки чаю в день, ризик депресії на 37% нижче, ніж у тих, хто його зовсім не п’є. Про це повідомляється в австралійському і новозеландському журналі психіатрії.Фахівці приходять до висновку, що чай і кава практично однаково впливають на організм, а вибирати один з напоїв необхідно лише з урахуванням власних смаків. Однак, згадуючи про вплив чаю і кави на психоемоційний стан і якості сну, експерти все ж віддають перевагу першому напою з двох.

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