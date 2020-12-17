В Україні планують державні кошти на навчання закріплювати за студентом





Як передає Укрінформ, про це сказав у програмі «Официальный розговор» на телеканалі «Михайло Саакашвілі.



«Суть реформи освіти - дуже радикальна і революційна: ваучер про вищу освіту йде разом зі студентом. Студент сам обирає ЗВО і «голосує» за нього грошима, які йому дає держава на заклад вищої освіти (приватний або державний)», - зазначив голова виконавчого комітету Нацради реформ.



Таким чином покращиться якість освіти, впевнений Саакашвілі, адже кошти витрачатимуться безпосередньо на студентів, а не на навчальні заклади.

«Згодом студенти самі обиратимуть: вчитися за кордоном або здобувати освіту в Україні. І гроші витрачатимуться не на ректорат і так далі, а прямо на студентів, і через них - на якість освіти. Також буде створена система другої освіти», - поінформував він.



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