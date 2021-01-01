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Українську поштову марку визнали однією із найкращих в Європі

Українську поштову марку визнали однією із найкращих в Європі
Українська поштова марка «Листоноша Федір Фекета» посіла друге місце на конкурсі на найкращу марку Європи-2020 PostEurop.

З нею другу сходинку розділили марки Фарерських островів та Швейцарії, що стало безпрецедентним випадком за всю історію проведення конкурсу. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Марку про закарпатського листоношу, який щодня проходив десятки кілометрів, аби доставити людям пошту, створила художниця Ірина Медведовська.

Тираж цієї марки 100 тисяч екземплярів.

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Теги: поштова марка, Федір Фекет
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