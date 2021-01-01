Українську поштову марку визнали однією із найкращих в Європі





З нею другу сходинку розділили марки Фарерських островів та Швейцарії, що стало безпрецедентним випадком за всю історію проведення конкурсу. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.



Марку про закарпатського листоношу, який щодня проходив десятки кілометрів, аби доставити людям пошту, створила художниця Ірина Медведовська.



Тираж цієї марки 100 тисяч екземплярів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська поштова марка «Листоноша Федір Фекета» посіла друге місце на конкурсі на найкращу марку Європи-2020 PostEurop.З нею другу сходинку розділили марки Фарерських островів та Швейцарії, що стало безпрецедентним випадком за всю історію проведення конкурсу. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.Марку про закарпатського листоношу, який щодня проходив десятки кілометрів, аби доставити людям пошту, створила художницяТираж цієї марки 100 тисяч екземплярів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію