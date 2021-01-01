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Росія відновила авіаудари по Сирії: є жертва та поранені

Росія відновила авіаудари по Сирії: є жертва та поранені
Росія відновила обстріли по сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаударів одна людина загинула, ще двоє – поранені. Пише Канал24.

Бойові літаки обстріляли прикордонні ворота «Бабуль Хава» напроти міста Сармада у сирійської провінції Ідліб, яка межує з районом Рейханли турецької провінції Хатай.

За підтвердженими даними, в результаті авіаударів один мирний житель загинув, двоє дістали поранення. Що важливо, це перша подібна атака у 2021 році.

У січні 2021 року, за даними Deutsche Welle, Росія перекинула 300 військових у провінцію Сирії, яка межує з Туреччиною.


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