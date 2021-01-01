Росія відновила авіаудари по Сирії: є жертва та поранені





Бойові літаки обстріляли прикордонні ворота «Бабуль Хава» напроти міста Сармада у сирійської провінції Ідліб, яка межує з районом Рейханли турецької провінції Хатай.



За підтвердженими даними, в результаті авіаударів один мирний житель загинув, двоє дістали поранення. Що важливо, це перша подібна атака у 2021 році.



У січні 2021 року, за даними Deutsche Welle, Росія перекинула 300 військових у провінцію Сирії, яка межує з Туреччиною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія відновила обстріли по сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаударів одна людина загинула, ще двоє – поранені. Пише Канал24 Бойові літаки обстріляли прикордонні ворота «Бабуль Хава» напроти міста Сармада у сирійської провінції Ідліб, яка межує з районом Рейханли турецької провінції Хатай.За підтвердженими даними, в результаті авіаударів один мирний житель загинув, двоє дістали поранення. Що важливо, це перша подібна атака у 2021 році.У січні 2021 року, за даними Deutsche Welle, Росія перекинула 300 військових у провінцію Сирії, яка межує з Туреччиною.

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