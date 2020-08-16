Трамп планує створити власну соцмережу
Сьогодні, 07:22
Дональд Трамп має намір запустити власну соціальну мережу. 45 президента США заблокували у твітері після нападу його прихильників на Капітолій 6 січня.
Пише Канал24
Один зі старших радників колишнього глави Штатів Джейсон Міллер припустив, що платформу можуть запустити через 2 – 3 місяці.
"Трамп знову увійде в простір соціальних мереж із новою власною платформою, яка повністю змінить правила гри", – сказав він.
Прессекретар кампанії Дональда Трампа у 2020 році зазначив, що 45 глава США знає, в якому напрямку розвиватиме соцмережу.
За його словами, політик залучить до платформи мільйони, а, можливо, і десятки мільйонів людей.
Як відомо, Twitter 9 січня вирішив назавжди заблокувати сторінку 45-го президента СШ Акаунт Трампа в твіттері заблоковано назавжди. Все тому, що Трамп на своїй сторінці закликав своїх прихильників виходити на протести перед оголошенням офіційних результатів виборів глави держави. Це призвело до масових заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року.
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Пише Канал24
Один зі старших радників колишнього глави Штатів Джейсон Міллер припустив, що платформу можуть запустити через 2 – 3 місяці.
"Трамп знову увійде в простір соціальних мереж із новою власною платформою, яка повністю змінить правила гри", – сказав він.
Прессекретар кампанії Дональда Трампа у 2020 році зазначив, що 45 глава США знає, в якому напрямку розвиватиме соцмережу.
За його словами, політик залучить до платформи мільйони, а, можливо, і десятки мільйонів людей.
Як відомо, Twitter 9 січня вирішив назавжди заблокувати сторінку 45-го президента СШ Акаунт Трампа в твіттері заблоковано назавжди. Все тому, що Трамп на своїй сторінці закликав своїх прихильників виходити на протести перед оголошенням офіційних результатів виборів глави держави. Це призвело до масових заворушень у Вашингтоні 6 січня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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