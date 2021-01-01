Українська Прем'єр-ліга: результати 19-го туру, таблиця





20 й 21 березня пройшли матчі 19-го туру Української Прем'єр-Ліги.

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Результати матчів

«Десна» - «Дніпро-1» - 0:2

Голи: Чуже, 45+1, 90+4

«Ворскла» - «Олімпік» - 3:0

Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (автогол)

«Маріуполь» - «Минай» - 0:0

«Динамо» - «Рух» - 3:0

Голи: Караваєв, 59, 90, Сідклей, 86

«Львів» - «Шахтар2 - 3:2

Голи: Альваро, 24, Нич, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56

«Інгулець» - «Олександрія» - 1:0

Гол: Січінава, 45+2

«Колос» - «Зоря» - 1:0

Гол: Лисенко, 42



Турнірна таблиця







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Львів» створив шалену сенсацію, а «Зоря» програла другий тур поспіль.20 й 21 березня пройшли матчі 19-го туру Української Прем'єр-Ліги.Як пише УНІАН , у головних матчах цього туру «Динамо» обіграло «Рух» з дублем Олександра Караваєва, а «Шахтар» програв неочікувано аутсайдеру змагань – «Львову».Результати матчів«Десна» - «Дніпро-1» - 0:2Голи: Чуже, 45+1, 90+4«Ворскла» - «Олімпік» - 3:0Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (автогол)«Маріуполь» - «Минай» - 0:0«Динамо» - «Рух» - 3:0Голи: Караваєв, 59, 90, Сідклей, 86«Львів» - «Шахтар2 - 3:2Голи: Альваро, 24, Нич, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56«Інгулець» - «Олександрія» - 1:0Гол: Січінава, 45+2«Колос» - «Зоря» - 1:0Гол: Лисенко, 42Турнірна таблиця

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