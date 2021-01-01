Українська Прем'єр-ліга: результати 19-го туру, таблиця
Сьогодні, 08:02
20 й 21 березня пройшли матчі 19-го туру Української Прем'єр-Ліги.
Як пише УНІАН, у головних матчах цього туру «Динамо» обіграло «Рух» з дублем Олександра Караваєва, а «Шахтар» програв неочікувано аутсайдеру змагань – «Львову».
Результати матчів
«Десна» - «Дніпро-1» - 0:2
Голи: Чуже, 45+1, 90+4
«Ворскла» - «Олімпік» - 3:0
Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (автогол)
«Маріуполь» - «Минай» - 0:0
«Динамо» - «Рух» - 3:0
Голи: Караваєв, 59, 90, Сідклей, 86
«Львів» - «Шахтар2 - 3:2
Голи: Альваро, 24, Нич, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56
«Інгулець» - «Олександрія» - 1:0
Гол: Січінава, 45+2
«Колос» - «Зоря» - 1:0
Гол: Лисенко, 42
Турнірна таблиця
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