Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 березня 2021 року.Про це й фейсбуці повідомив очільник МОЗЗокрема, за добу захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник. Також за минулу добу:госпіталізовано – 3 026 осіб;летальних випадків – 157;одужало – 2 993 особи;здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 554 256 осіб;одужало – 1 260 842 особи;летальних випадків – 30 098;проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 349 випадків;Вінницька область – 513 випадків;Волинська область – 186 випадків;Дніпропетровська область – 455 випадків;Донецька область – 210 випадків;Житомирська область – 580 випадків;Закарпатська – 289 випадків;Запорізька область – 189 випадків;Івано-Франківська область – 241 випадок;Київська область – 557 випадків;Кіровоградська область – 4 випадки;Луганська область – 17 випадків;Львівська область – 937 випадків;Миколаївська область – 301 випадок;Одеська область – 745 випадків;Полтавська область – 130 випадків;Рівненська область – 125 випадків;Сумська область – 289 випадків;Тернопільська область – 276 випадків;Харківська область – 456 випадків;Херсонська область – 86 випадків;Хмельницька область – 198 випадків;Черкаська область – 247 випадків;Чернівецька область – 384 випадки;Чернігівська область – 129 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.