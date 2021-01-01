Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:43
7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 березня 2021 року.
Про це й фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, за добу захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник. Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 026 осіб;
летальних випадків – 157;
одужало – 2 993 особи;
здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 554 256 осіб;
одужало – 1 260 842 особи;
летальних випадків – 30 098;
проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 349 випадків;
Вінницька область – 513 випадків;
Волинська область – 186 випадків;
Дніпропетровська область – 455 випадків;
Донецька область – 210 випадків;
Житомирська область – 580 випадків;
Закарпатська – 289 випадків;
Запорізька область – 189 випадків;
Івано-Франківська область – 241 випадок;
Київська область – 557 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 937 випадків;
Миколаївська область – 301 випадок;
Одеська область – 745 випадків;
Полтавська область – 130 випадків;
Рівненська область – 125 випадків;
Сумська область – 289 випадків;
Тернопільська область – 276 випадків;
Харківська область – 456 випадків;
Херсонська область – 86 випадків;
Хмельницька область – 198 випадків;
Черкаська область – 247 випадків;
Чернівецька область – 384 випадки;
Чернігівська область – 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це й фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, за добу захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник. Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 026 осіб;
летальних випадків – 157;
одужало – 2 993 особи;
здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 554 256 осіб;
одужало – 1 260 842 особи;
летальних випадків – 30 098;
проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 349 випадків;
Вінницька область – 513 випадків;
Волинська область – 186 випадків;
Дніпропетровська область – 455 випадків;
Донецька область – 210 випадків;
Житомирська область – 580 випадків;
Закарпатська – 289 випадків;
Запорізька область – 189 випадків;
Івано-Франківська область – 241 випадок;
Київська область – 557 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 937 випадків;
Миколаївська область – 301 випадок;
Одеська область – 745 випадків;
Полтавська область – 130 випадків;
Рівненська область – 125 випадків;
Сумська область – 289 випадків;
Тернопільська область – 276 випадків;
Харківська область – 456 випадків;
Херсонська область – 86 випадків;
Хмельницька область – 198 випадків;
Черкаська область – 247 випадків;
Чернівецька область – 384 випадки;
Чернігівська область – 129 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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