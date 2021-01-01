У Луцьку автівка патрульних в’їхала у таксі, коли звідти виходила пасажирка

У Луцьку на проспекті Волі автомобіль патрульної поліції в'їхав у таксі.Сталося це вранці 22 березня, повідомила журналісткана своїй сторінці у фейсбуці.Як зазначає Людмила Яворська, у таксі перебувала її донька. У той момент, коли автомобіль зупинився і дівчина наполовину вийшла, в нього в'їхала патрульна машина. На щастя, обійшлося без серйозних травм."Але усвідомлювати в цей момент, що сталося і яка доля секунди вирішує все...Спочатку не збиралася це виносити в публічну площину. Але якщо цей один епізод додасть приводу для роздумів на тему графіку чергування патрульних, то мовчати точно не варто", - зазначила журналістка.У патрульній поліції ситуацію пообіцяли прокоментувати згодом.