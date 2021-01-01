У Луцьку автівка патрульних в’їхала у таксі, коли звідти виходила пасажирка
Сьогодні, 08:57
У Луцьку на проспекті Волі автомобіль патрульної поліції в'їхав у таксі.
Сталося це вранці 22 березня, повідомила журналістка Людмила Яворська на своїй сторінці у фейсбуці.
Як зазначає Людмила Яворська, у таксі перебувала її донька. У той момент, коли автомобіль зупинився і дівчина наполовину вийшла, в нього в'їхала патрульна машина. На щастя, обійшлося без серйозних травм.
"Але усвідомлювати в цей момент, що сталося і яка доля секунди вирішує все...Спочатку не збиралася це виносити в публічну площину. Але якщо цей один епізод додасть приводу для роздумів на тему графіку чергування патрульних, то мовчати точно не варто", - зазначила журналістка.
У патрульній поліції ситуацію пообіцяли прокоментувати згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сталося це вранці 22 березня, повідомила журналістка Людмила Яворська на своїй сторінці у фейсбуці.
Як зазначає Людмила Яворська, у таксі перебувала її донька. У той момент, коли автомобіль зупинився і дівчина наполовину вийшла, в нього в'їхала патрульна машина. На щастя, обійшлося без серйозних травм.
"Але усвідомлювати в цей момент, що сталося і яка доля секунди вирішує все...Спочатку не збиралася це виносити в публічну площину. Але якщо цей один епізод додасть приводу для роздумів на тему графіку чергування патрульних, то мовчати точно не варто", - зазначила журналістка.
У патрульній поліції ситуацію пообіцяли прокоментувати згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку станом на 22 березня
Сьогодні, 09:12
У Луцьку автівка патрульних в’їхала у таксі, коли звідти виходила пасажирка
Сьогодні, 08:57
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:43
Українська Прем'єр-ліга: результати 19-го туру, таблиця
Сьогодні, 08:02