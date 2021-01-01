Курс валют у Луцьку станом на 22 березня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку станом на 22 березня 2021 року такий: купівля – 27.62, а продаж – 27.72.
Євро при купівлі становить – 32.86, продажу – 33.08.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.20.
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Євро при купівлі становить – 32.86, продажу – 33.08.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.20.
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