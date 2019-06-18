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У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі

У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі
У Польщі український пасажирський автобус потрапив у ДТП.

Про це пише Укрінформ.

Український пасажирський автобус відразу після опівночі (за київським часом) у понеділок, 22 березня потрапив у автокатастрофу в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі, в результаті чого загинула одна людина, четверо отримали травми.

ДТП cталася у тому ж місці, де 6 березня розбився автобус сполученням Познань-Херсон, коли загинули п’ятеро осіб, а понад 30 отримали травми.

«Автобусом їхали 10 осіб, у тому числі двоє водіїв. Ус є громадянами України. Одна особа загинула на місці, чотири інші потрапили до шпиталів»,- повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, інформує tvn24.

В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр.

Автомагістраль A4 у місці ДТП заблокована. На місці працюють десятки рятувальників, медиків та поліцейських.

У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі

У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі


Як відомо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав катастрофи. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.

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Теги: Україна, Польща, ДТП, загиблий, постраждалі
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