У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі
Сьогодні, 09:15
У Польщі український пасажирський автобус потрапив у ДТП.
Про це пише Укрінформ.
Український пасажирський автобус відразу після опівночі (за київським часом) у понеділок, 22 березня потрапив у автокатастрофу в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі, в результаті чого загинула одна людина, четверо отримали травми.
ДТП cталася у тому ж місці, де 6 березня розбився автобус сполученням Познань-Херсон, коли загинули п’ятеро осіб, а понад 30 отримали травми.
«Автобусом їхали 10 осіб, у тому числі двоє водіїв. Ус є громадянами України. Одна особа загинула на місці, чотири інші потрапили до шпиталів»,- повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, інформує tvn24.
В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр.
Автомагістраль A4 у місці ДТП заблокована. На місці працюють десятки рятувальників, медиків та поліцейських.
Як відомо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав катастрофи. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Укрінформ.
Український пасажирський автобус відразу після опівночі (за київським часом) у понеділок, 22 березня потрапив у автокатастрофу в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі, в результаті чого загинула одна людина, четверо отримали травми.
ДТП cталася у тому ж місці, де 6 березня розбився автобус сполученням Познань-Херсон, коли загинули п’ятеро осіб, а понад 30 отримали травми.
«Автобусом їхали 10 осіб, у тому числі двоє водіїв. Ус є громадянами України. Одна особа загинула на місці, чотири інші потрапили до шпиталів»,- повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, інформує tvn24.
В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр.
Автомагістраль A4 у місці ДТП заблокована. На місці працюють десятки рятувальників, медиків та поліцейських.
Як відомо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав катастрофи. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку станом на 22 березня
Сьогодні, 09:12