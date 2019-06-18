У Польщі український автобус потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі





Про це



Український пасажирський автобус відразу після опівночі (за київським часом) у понеділок, 22 березня потрапив у автокатастрофу в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі, в результаті чого загинула одна людина, четверо отримали травми.



ДТП cталася у тому ж місці, де 6 березня розбився автобус сполученням Познань-Херсон, коли загинули п’ятеро осіб, а понад 30 отримали травми.



«Автобусом їхали 10 осіб, у тому числі двоє водіїв. Ус є громадянами України. Одна особа загинула на місці, чотири інші потрапили до шпиталів»,- повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, інформує



В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр.



Автомагістраль A4 у місці ДТП заблокована. На місці працюють десятки рятувальників, медиків та поліцейських.









Як відомо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав катастрофи. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі український пасажирський автобус потрапив у ДТП.Про це пише Укрінформ.Український пасажирський автобус відразу після опівночі (за київським часом) у понеділок, 22 березня потрапив у автокатастрофу в Підкарпатському воєводстві на півдні Польщі, в результаті чого загинула одна людина, четверо отримали травми.ДТП cталася у тому ж місці, де 6 березня розбився автобус сполученням Познань-Херсон, коли загинули п’ятеро осіб, а понад 30 отримали травми.«Автобусом їхали 10 осіб, у тому числі двоє водіїв. Ус є громадянами України. Одна особа загинула на місці, чотири інші потрапили до шпиталів»,- повідомив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства, інформує tvn24 В управлінні головної дирекції національних доріг та автомагістралей поінформували, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр.Автомагістраль A4 у місці ДТП заблокована. На місці працюють десятки рятувальників, медиків та поліцейських.Як відомо, 6 березня приблизно на тому ж місці і у той же час доби ще один український автобус, яким подорожували 57 осіб, зазнав катастрофи. В результаті наїзду на відбійник і падіння до рову загинули п’ятеро українців, 35 отримали травми різного ступеня важкості. У лікарнях воєводства ще залишаються шестеро постраждалих з попередньої автокатастрофи, двоє – у критичному стані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію