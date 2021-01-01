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Вісім смертей та 186 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу

Вісім смертей та 186 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 186 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Розподіл випадків:

місто Луцьк – 61,
Луцький район – 14,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 1,
місто Нововолинськ – 16,
Іваничівський район – 3,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 25,
Ратнівський район - 5,
Турійський район – 9 ,
Камінь - Каширський район – 3,
Любешівський район – 7,
Маневицький район - 4.

Усього станом на 22 березня в області зареєстрували 44 205 випадків.

Одужали – 39 454 осіб (за останню добу – 110).

Летальні випадки – 721 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 5, м. Нововолинськ – 3).

Методом ПЛР обстежили 177 192 особи, за минулу добу обстежили - 144 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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