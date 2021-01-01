Вісім смертей та 186 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 61,

Луцький район – 14,

Горохівський район – 5,

Ківерцівський район – 32,

Рожищенський район – 1,

місто Нововолинськ – 16,

Іваничівський район – 3,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 25,

Ратнівський район - 5,

Турійський район – 9 ,

Камінь - Каширський район – 3,

Любешівський район – 7,

Маневицький район - 4.



Усього станом на 22 березня в області зареєстрували 44 205 випадків.



Одужали – 39 454 осіб (за останню добу – 110).



Летальні випадки – 721 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 5, м. Нововолинськ – 3).



Методом ПЛР обстежили 177 192 особи, за минулу добу обстежили - 144 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 186 випадків захворювання на коронавірус.Про це повідомляє Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 61,Луцький район – 14,Горохівський район – 5,Ківерцівський район – 32,Рожищенський район – 1,місто Нововолинськ – 16,Іваничівський район – 3,Локачинський район – 1,Ковельський район – 25,Ратнівський район - 5,Турійський район – 9 ,Камінь - Каширський район – 3,Любешівський район – 7,Маневицький район - 4.Усього станом на 22 березня в області зареєстрували 44 205 випадків.Одужали – 39 454 осіб (за останню добу – 110).Летальні випадки – 721 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 5, м. Нововолинськ – 3).Методом ПЛР обстежили 177 192 особи, за минулу добу обстежили - 144 особи.

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