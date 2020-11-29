«Я в лікарні з коронавірусом, потрібні гроші»: шахраї вигадали нову схему обману українців





Детальніше про це читайте в матеріалі



Просив гроші на телефон і на ліки



Днями на гачок шахраїв потрапила мешканка Київської області Людмила. Їй на мобільний телефон подзвонив чоловік і представився двоюрідним братом.



"Я востаннє свого родича бачила років десять тому. Він сам зі Сходу, давно працював в Росії. Загалом ми не зустрічалися і не чули одне одного давно. І тут лунає дзвінок, і чоловічий голос каже, що це Саша. Хоча голос був і не схожий, та й ні слова українською мовою він не сказав, хоча родом з україномовної родини, я на це якось не звернула уваги. Просто зазначила про себе. Люди ж змінюються", – розповідає OBOZREVATEL Людмила.



"Саша" повідомив, що він у Києві підхопив коронавірус та зараз у лікарні. Відповідав якось коротко. Але Людмила подумала, що це через хворобу, адже він сказав, що в нього температура 39,2.



"Він не міг назвати, в якій лікарні перебуває, повідомив лише, що забрала його "швидка" з Троєщини. І попросив поповнити йому мобільний телефон на 80 грн. Звичайно, я записала номер і відразу відправила гроші. І хвилини не минуло, він телефонує і просить ще підкинути, мовляв, пакет коштує 150 грн. Я переказала ще 80 грн. Попросила сина з ним зв'язатися, дізнатися, як він. Може, йому щось потрібно, а він соромиться мені сказати. Син теж з ним зв'язався", – каже Людмила.



"Родич" сказав, що гроші йому, звичайно, потрібні, а то на ліки в день нібито йде від 800 до 1000 грн, а він вже п'ятий день в лікарні. Але в якій саме, він так і не міг сказати, оскільки нібито не знав. Жінка вирішила сама з'ясувати, де він знаходиться, захотіла зв'язатися з лікарем і дізнатися, чим можна допомогти родичу.



Шахраї знайшли нову схему обману



"Зателефонувала у швидку, там за його прізвищем ніяких даних не було, ніхто його з Троєщини нікуди не відвозив. Стала з'ясовувати в лікарнях, сказали, що на Троєщині ковідних медичних установ немає. Телефонуйте в лікарню №8 або №3. Я обдзвонила практично всі. Тут зі мною зв'язався син і сказав: "Мамо, відбій, це шахрай". Він просто погуглив номер мобільного і виявив інформацію, що ця людина вже не раз розводила людей", – зазначає Людмила.



У поліцію вона не зверталася, оскільки сума невелика. Та й сил вже не було з'ясовувати стосунки.



Телефонують від імені лікарів



До речі, це вже не такий і рідкісний випадок. Як повідомляють деякі користувачі соцмереж, шахраї, які раніше дзвонили вночі й говорили, що ваш родич у біді та несіть гроші, змінили сюжет.



"Мені теж уже телефонували і говорили, мовляв, я в лікарні. Перепитую, хто в лікарні. "Ну я, Андрій". А далі нерозбірливо. Я відразу зрозуміла, що це обман. І мені знайома розповідала, що їй подзвонили нібито з лікарні від імені лікаря. Сказали, що ваш родич у реанімації, він під киснем, говорити не може, але потрібні гроші. Ми ваш номер знайшли в його мобільному телефоні. Вона почала запитувати, в якій лікарні, як звуть, як давно? Лікар кинув слухавку, сказавши, що йому ніколи. Вона подумала, що це її племінник. Стала вже гроші збирати. А тут телефонує племінник і питає, як справи. Вона була в шоці", – розповідає Вікторія на одному з форумів.



Відразу звертайтеся в поліцію



Адвокат Іван Ліберман каже, що як тільки вам подзвонив родич або лікар і повідомив, що комусь потрібна ваша допомога, не поспішайте віддавати гроші.



"У наш час довірливість занадто дорого обходиться. Тому нікому на слово не вірте. Після того, як вам повідомили, що хтось хворий, зв'яжіться з близькими людьми цього хворого, уточніть, чи дійсно він у клініці і йому потрібна допомога. І тільки переконавшись у тому, що він потребує, віддавайте гроші", – радить Ліберман.



У разі, якщо ви все-таки поквапилися, а потім зрозуміли, що вас обдурили, потрібно звернутися в поліцію. Адвокат наголошує, що краще відразу писати заяву в управління або відділення кіберполіції.



"Найімовірніше, звичайна поліція вашою справою займатися не буде. Їм не цікава сума в 200 грн і навіть у 20 тисяч. А ось кіберполіція зобов'язана цим зайнятися. Часто такі справи розслідуються і доходять до суду", – каже адвокат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні набирає обертів нова схема шахрайства. Тепер людям дзвонять від імені родичів і повідомляють, що їхній близький в лікарні з високою температурою, і просять допомогти з лікуванням коронавірусу. Стривожені українці поспішають на допомогу і в результаті віддають гроші шахраям.Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Днями на гачок шахраїв потрапила мешканка Київської області Людмила. Їй на мобільний телефон подзвонив чоловік і представився двоюрідним братом."Я востаннє свого родича бачила років десять тому. Він сам зі Сходу, давно працював в Росії. Загалом ми не зустрічалися і не чули одне одного давно. І тут лунає дзвінок, і чоловічий голос каже, що це Саша. Хоча голос був і не схожий, та й ні слова українською мовою він не сказав, хоча родом з україномовної родини, я на це якось не звернула уваги. Просто зазначила про себе. Люди ж змінюються", – розповідає OBOZREVATEL Людмила."Саша" повідомив, що він у Києві підхопив коронавірус та зараз у лікарні. Відповідав якось коротко. Але Людмила подумала, що це через хворобу, адже він сказав, що в нього температура 39,2."Він не міг назвати, в якій лікарні перебуває, повідомив лише, що забрала його "швидка" з Троєщини. І попросив поповнити йому мобільний телефон на 80 грн. Звичайно, я записала номер і відразу відправила гроші. І хвилини не минуло, він телефонує і просить ще підкинути, мовляв, пакет коштує 150 грн. Я переказала ще 80 грн. Попросила сина з ним зв'язатися, дізнатися, як він. Може, йому щось потрібно, а він соромиться мені сказати. Син теж з ним зв'язався", – каже Людмила."Родич" сказав, що гроші йому, звичайно, потрібні, а то на ліки в день нібито йде від 800 до 1000 грн, а він вже п'ятий день в лікарні. Але в якій саме, він так і не міг сказати, оскільки нібито не знав. Жінка вирішила сама з'ясувати, де він знаходиться, захотіла зв'язатися з лікарем і дізнатися, чим можна допомогти родичу."Зателефонувала у швидку, там за його прізвищем ніяких даних не було, ніхто його з Троєщини нікуди не відвозив. Стала з'ясовувати в лікарнях, сказали, що на Троєщині ковідних медичних установ немає. Телефонуйте в лікарню №8 або №3. Я обдзвонила практично всі. Тут зі мною зв'язався син і сказав: "Мамо, відбій, це шахрай". Він просто погуглив номер мобільного і виявив інформацію, що ця людина вже не раз розводила людей", – зазначає Людмила.У поліцію вона не зверталася, оскільки сума невелика. Та й сил вже не було з'ясовувати стосунки.До речі, це вже не такий і рідкісний випадок. Як повідомляють деякі користувачі соцмереж, шахраї, які раніше дзвонили вночі й говорили, що ваш родич у біді та несіть гроші, змінили сюжет."Мені теж уже телефонували і говорили, мовляв, я в лікарні. Перепитую, хто в лікарні. "Ну я, Андрій". А далі нерозбірливо. Я відразу зрозуміла, що це обман. І мені знайома розповідала, що їй подзвонили нібито з лікарні від імені лікаря. Сказали, що ваш родич у реанімації, він під киснем, говорити не може, але потрібні гроші. Ми ваш номер знайшли в його мобільному телефоні. Вона почала запитувати, в якій лікарні, як звуть, як давно? Лікар кинув слухавку, сказавши, що йому ніколи. Вона подумала, що це її племінник. Стала вже гроші збирати. А тут телефонує племінник і питає, як справи. Вона була в шоці", – розповідає Вікторія на одному з форумів.Адвокат Іван Ліберман каже, що як тільки вам подзвонив родич або лікар і повідомив, що комусь потрібна ваша допомога, не поспішайте віддавати гроші."У наш час довірливість занадто дорого обходиться. Тому нікому на слово не вірте. Після того, як вам повідомили, що хтось хворий, зв'яжіться з близькими людьми цього хворого, уточніть, чи дійсно він у клініці і йому потрібна допомога. І тільки переконавшись у тому, що він потребує, віддавайте гроші", – радить Ліберман.У разі, якщо ви все-таки поквапилися, а потім зрозуміли, що вас обдурили, потрібно звернутися в поліцію. Адвокат наголошує, що краще відразу писати заяву в управління або відділення кіберполіції."Найімовірніше, звичайна поліція вашою справою займатися не буде. Їм не цікава сума в 200 грн і навіть у 20 тисяч. А ось кіберполіція зобов'язана цим зайнятися. Часто такі справи розслідуються і доходять до суду", – каже адвокат.

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