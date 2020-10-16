Квартири у Києві, «мерси», 14 мільйонів готівкою: чим багатий керівник бурштинового підприємства на Волині

Анатолій Капустюк має завод з переробки бурштину, дві квартири у Києві, два автомобіля Mercedes-Benz, а також понад 14 мільйонів гривень готівкою.



Про це йдеться у його декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



Анатолій Капустюк володіє земельною ділянкою на 3 га, вартістю 780 000 гривень, у Прилісному Маневицького району, а також заводом зі збагачення та переробки бурштину у Прилісному за 552 348 гривень, адмінбудівлею та каналізаційно-насосною станцією у тому ж селі. У власності директора "бурштинового" підприємства - дві квартири в Києві (на 134,6 кв. м, що коштує 2 557 400 гривень; на 46,1 кв. м, що вартує 753 705 гривень). Капустюк також орендує квартиру в Луцьку площею 78,9 кв. м.



В автопарку керівника КП "Волиньприродресурс" є два автомобілі Mercedes-Benz. Один вартує 1 620 000 гривень, інший - 175 000 гривень.



У власності чоловіка - два підприємства ("Амбер-інвест" та "ФСБ-охорона"). Має 50 % власності Анатолій Капустюк на юридичну фірму "Правда".



На посаді директора "Волиньприродресурсу" Капустюк заробив 113 161 гривню. За рік він отримав 11 021 гривню процентів від банку та 677 727 гривень від надання майна в оренду. Окрім того, у 2020 році чоловік отримав подарунок у негрошовій формі за 5 000 000 гривень від громадянина Ігоря Хомина.



Готівкою тримає очільник підприємства, що займається видобутком бурштину на Волині, 5 000 000 гривень, 280 000 доларів та 60 000 євро, тобто загалом приблизно 14,7 мільйона гривень. На рахунку в банку Капустюк тримає 141 027 гривень.



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