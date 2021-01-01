З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 14:30
На території Хрінницького водосховища та річці Стир екоінспектори вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдову перевірку за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
Екоінспектори перевірили територію Хрінницького водосховища та річку Стир.
Інспектори притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 85 КУпАП ч. 3 за порушення правил любительського та спортивного рибальства двох людей.
З водних об’єктів вилучили пів кілометра безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдову перевірку за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
Екоінспектори перевірили територію Хрінницького водосховища та річку Стир.
Інспектори притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 85 КУпАП ч. 3 за порушення правил любительського та спортивного рибальства двох людей.
З водних об’єктів вилучили пів кілометра безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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