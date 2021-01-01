вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток

З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток
На території Хрінницького водосховища та річці Стир екоінспектори вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдову перевірку за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Екоінспектори перевірили територію Хрінницького водосховища та річку Стир.

Інспектори притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 85 КУпАП ч. 3 за порушення правил любительського та спортивного рибальства двох людей.

З водних об’єктів вилучили пів кілометра безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.

З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток

З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Стир, Хрінники, браконьєри, екоінспектори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині закривають новостворену гімназію
Сьогодні, 14:38
З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 14:30
Що нажили заступники Погуляйка
Сьогодні, 14:13
Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу
Сьогодні, 14:12
На Житомирщині у аварії загинули троє молодих людей. ФОТО
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
У Луцьку берег Стиру забруднюють будівельним сміттям. ВІДЕО У Луцьку берег Стиру забруднюють будівельним сміттям. ВІДЕО
12 березень, 23:34
У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок У Городищенській ОТГ спіймали браконьєрів-рибалок
27 лютий, 17:40
На території волинського заказника рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО На території волинського заказника рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
26 січень, 14:05
У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів У Луцькому районі на Стиру спіймали браконьєрів
19 січень, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині закривають новостворену гімназію
Сьогодні, 14:38
 0
З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток
Сьогодні, 14:30
 0
Що нажили заступники Погуляйка
Сьогодні, 14:13
 0
Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу
Сьогодні, 14:12
 0
На Житомирщині у аварії загинули троє молодих людей. ФОТО
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8