З волинських водойм вилучили пів кілометра браконьєрських риболовних сіток





Про це



Працівники Держекоінспекції у Волинській області провели рейдову перевірку за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.



Екоінспектори перевірили територію Хрінницького водосховища та річку Стир.



Інспектори притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 85 КУпАП ч. 3 за порушення правил любительського та спортивного рибальства двох людей.



З водних об’єктів вилучили пів кілометра безгосподарських браконьєрських риболовних сіток.







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