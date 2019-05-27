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У Луцькому районі авто влетіло у відбійник: водій потрапив до лікарні

У Луцькому районі авто влетіло у відбійник: водій потрапив до лікарні
У селі Княгининок Луцького району водій автомобіля Dacia не впорався з керування та врізався у відбійник.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 березня близько 6 години ранку.

Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. На місці події працювала поліція та швидка.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про автопригоду надійшло близько 6 години. Як відомо, 20-річний водій автомобіля Dacia допустив наїзд на металевий відбійник. За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

В оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що постраждалий водій отримав травми середньої тяжкості. У чоловіка діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.

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Теги: Волинь, Княгининок, ДТП, аварія
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