У Луцькому районі авто влетіло у відбійник: водій потрапив до лікарні





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 березня близько 6 години ранку.



Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. На місці події працювала поліція та швидка.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про автопригоду надійшло близько 6 години. Як відомо, 20-річний водій автомобіля Dacia допустив наїзд на металевий відбійник. За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286.



Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.



В оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що постраждалий водій отримав травми середньої тяжкості. У чоловіка діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок Луцького району водій автомобіля Dacia не впорався з керування та врізався у відбійник.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 березня близько 6 години ранку.Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні. На місці події працювала поліція та швидка.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що повідомлення про автопригоду надійшло близько 6 години. Як відомо, 20-річний водій автомобіля Dacia допустив наїзд на металевий відбійник. За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286.Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.В оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» повідомили, що постраждалий водій отримав травми середньої тяжкості. У чоловіка діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.

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