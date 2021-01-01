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У Ковельському районі спалахнув вогонь на терасі будинку: пожежа знищила покрівлю і хатні речі

У Ковельському районі спалахнув вогонь на терасі будинку: пожежа знищила покрівлю і хатні речі
На Волині 21 березня рятувальники ліквідували 3 пожежі, що трапилися у Луцькому і Ковельському районах, а також у місті Нововолинську.

Так, о 00:57 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в селі Тарасово Луцького району, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Також о 01:44 вогонь, що сягнув перекриття й покрівлі, ліквідували співробітники двох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру – 2-ої та 25-ої державних пожежно-рятувальних частин. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

У селі Дубове Ковельського району спалахнув вогонь на терасі й сягнув покрівлі. Пожежа знищила покрівлю на площі 15 м2, вікно, пошкодив хатні речі, електропобутову техніку й покрівлю на площі 5м2. Причину пожежі встановлюють.

А ввечері горіла суха трава на узбіччі вулиці Луцької у Нововолинську. Полум’я, що поширилося на площі 3 гектари, ліквідували рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: пожежа, Волинь
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