У Луцьку деякі вулиці тимчасово залишились без тепла
Сьогодні, 10:10
У Луцьку через ремонті роботи тимчасово припинять теплопостачання на низці вулиць.
Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Мова йде про житлові будинки на проспекті Перемоги, 1-а, 5, 7, 9, 11, 13, вул. Шухевича, 1, 2, 3, 4, просп. Президента Грушевського, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12.
Роботи будуть проводитися впродовж дня, після чого послугу відновлять для всіх споживачів.
Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності.
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Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Мова йде про житлові будинки на проспекті Перемоги, 1-а, 5, 7, 9, 11, 13, вул. Шухевича, 1, 2, 3, 4, просп. Президента Грушевського, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12.
Роботи будуть проводитися впродовж дня, після чого послугу відновлять для всіх споживачів.
Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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