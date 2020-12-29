У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не буде води
Сьогодні, 10:10
У Луцьку через ремонті роботи тимчасово не буде води на низці вулиць.
Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Мова йде про житлові будинки на проспекті Перемоги, 1-а, 5, 7, 9, 11, 13, вул. Шухевича, 1, 2, 3, 4, просп. Президента Грушевського, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12.
Роботи будуть проводитися впродовж дня, після чого послугу відновлять для всіх споживачів.
Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності.
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Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Мова йде про житлові будинки на проспекті Перемоги, 1-а, 5, 7, 9, 11, 13, вул. Шухевича, 1, 2, 3, 4, просп. Президента Грушевського, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12.
Роботи будуть проводитися впродовж дня, після чого послугу відновлять для всіх споживачів.
Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності.
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