вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не буде води

У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не буде води
У Луцьку через ремонті роботи тимчасово не буде води на низці вулиць.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Мова йде про житлові будинки на проспекті Перемоги, 1-а, 5, 7, 9, 11, 13, вул. Шухевича, 1, 2, 3, 4, просп. Президента Грушевського, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12.

Роботи будуть проводитися впродовж дня, після чого послугу відновлять для всіх споживачів.

Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, Луцьк, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині три автівки потрапили в кювети
Сьогодні, 10:21
У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не буде води
Сьогодні, 10:10
У Ковельському районі спалахнув вогонь на терасі будинку: пожежа знищила покрівлю і хатні речі
Сьогодні, 09:55
У Луцькому районі авто влетіло у відбійник: водій потрапив до лікарні
Сьогодні, 09:53
«Я в лікарні з коронавірусом, потрібні гроші»: шахраї вигадали нову схему обману українців
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Завтра, 26 січня, мікрорайон у Луцьку залишиться без води Завтра, 26 січня, мікрорайон у Луцьку залишиться без води
25 січень, 12:36
Через аварію на мережі деякі будинки на Відродження залишилися без гарячої води Через аварію на мережі деякі будинки на Відродження залишилися без гарячої води
29 грудень, 2020, 17:27
У Луцьку в понеділок, 28 грудня, не буде води на деяких вулицях У Луцьку в понеділок, 28 грудня, не буде води на деяких вулицях
27 грудень, 2020, 11:56
Завтра, 22 грудня, частина Луцька буде без води Завтра, 22 грудня, частина Луцька буде без води
21 грудень, 2020, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині три автівки потрапили в кювети
Сьогодні, 10:21
 0
У Луцьку на деяких вулицях тимчасово не буде води
Сьогодні, 10:10
 0
У Ковельському районі спалахнув вогонь на терасі будинку: пожежа знищила покрівлю і хатні речі
Сьогодні, 09:55
 0
У Луцькому районі авто влетіло у відбійник: водій потрапив до лікарні
Сьогодні, 09:53
 0
«Я в лікарні з коронавірусом, потрібні гроші»: шахраї вигадали нову схему обману українців
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8