На Волині три автівки потрапили в кювети
Сьогодні, 10:21
Рятувальники вивільнили з кюветів 3 легкових автомобілі.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 22 березня, волинські рятувальники здійснили 3 виїзди для проведення на аварійно-рятувальних робіт на автошляхах краю. Вони вивільнили 3 легкових автомобілі.
Зокрема, рятувальники допомогли водіям транспортних засобів, що потрапили у кювети поблизу селища Стара Вижівка, між селами Велика Яблунька та Довжиця Маневицького району, а також на трасі між населеними пунктами Бахів та Гішин Ковельського району.
До ліквідації залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів УДСНС області.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 22 березня, волинські рятувальники здійснили 3 виїзди для проведення на аварійно-рятувальних робіт на автошляхах краю. Вони вивільнили 3 легкових автомобілі.
Зокрема, рятувальники допомогли водіям транспортних засобів, що потрапили у кювети поблизу селища Стара Вижівка, між селами Велика Яблунька та Довжиця Маневицького району, а також на трасі між населеними пунктами Бахів та Гішин Ковельського району.
До ліквідації залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів УДСНС області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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