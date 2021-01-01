На Волині три автівки потрапили в кювети





Про це



Сьогодні, 22 березня, волинські рятувальники здійснили 3 виїзди для проведення на аварійно-рятувальних робіт на автошляхах краю. Вони вивільнили 3 легкових автомобілі.



Зокрема, рятувальники допомогли водіям транспортних засобів, що потрапили у кювети поблизу селища Стара Вижівка, між селами Велика Яблунька та Довжиця Маневицького району, а також на трасі між населеними пунктами Бахів та Гішин Ковельського району.



До ліквідації залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів УДСНС області.









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