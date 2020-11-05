Померла дівчина з Волині, яка постраждала у страшній аварії в Одесі
Сьогодні, 10:58
21-го березня обірвалось життя Олени з Нововолинська, яка перебувала в комі після аварії в Одесі.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Катерина Чернецька, - пише Буг.
“Травми після ДТП виявилися несумісними з життям”, – написала дівчина.
Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка трапилася 9-го березня в Одесі, постраждала дівчина з Волині. Вона перебувала в комі, їй збирали кошти на допомогу. Дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.
Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Катерина Чернецька, - пише Буг.
“Травми після ДТП виявилися несумісними з життям”, – написала дівчина.
Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка трапилася 9-го березня в Одесі, постраждала дівчина з Волині. Вона перебувала в комі, їй збирали кошти на допомогу. Дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.
Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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