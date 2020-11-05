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Померла дівчина з Волині, яка постраждала у страшній аварії в Одесі

Померла дівчина з Волині, яка постраждала у страшній аварії в Одесі
21-го березня обірвалось життя Олени з Нововолинська, яка перебувала в комі після аварії в Одесі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Катерина Чернецька, - пише Буг.

“Травми після ДТП виявилися несумісними з життям”, – написала дівчина.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка трапилася 9-го березня в Одесі, постраждала дівчина з Волині. Вона перебувала в комі, їй збирали кошти на допомогу. Дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.

Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.

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Теги: аварія, дівчина, Одеса, смерть
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