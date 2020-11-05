Померла дівчина з Волині, яка постраждала у страшній аварії в Одесі





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Катерина Чернецька, - пише



“Травми після ДТП виявилися несумісними з життям”, – написала дівчина.



Нагадаємо,



Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го березня обірвалось життя Олени з Нововолинська, яка перебувала в комі після аварії в Одесі.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, - пише Буг “Травми після ДТП виявилися несумісними з життям”, – написала дівчина.Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка трапилася 9-го березня в Одесі, постраждала дівчина з Волині. Вона перебувала в комі, їй збирали кошти на допомогу. Дорожня подія на Французькому бульварі в Одесі сталась близько 3:00 ночі.Водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого не впорався з керуванням та врізався у дерево.

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