Затримали волинянина, який вдарив свого товариша ножем у груди





Про це



Інцидент трапився в суботу, 20 березня близько 22 години. Про це поліції повідомила сусідка потерпілого.



Поліцейські встановили, що під час застілля з розпиванням алкогольних напоїв у мешканців селища Люблинець Ковельського району виник конфлікт. На ґрунті неприязні раніше судимий 46-річний громадянин наніс своєму товаришу удар кухонним ножем в область грудної клітки. З колото-різаною раною потерпілого шпиталізували, нині загрози його життю немає.



Знаряддя злочину волинянин викинув. Ніж правоохоронці знайшли на подвір’ї сусіднього нежитлового будинку та вилучили.



Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Чоловіку загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.



Сьогодні вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своєму товаришу.Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.Інцидент трапився в суботу, 20 березня близько 22 години. Про це поліції повідомила сусідка потерпілого.Поліцейські встановили, що під час застілля з розпиванням алкогольних напоїв у мешканців селища Люблинець Ковельського району виник конфлікт. На ґрунті неприязні раніше судимий 46-річний громадянин наніс своєму товаришу удар кухонним ножем в область грудної клітки. З колото-різаною раною потерпілого шпиталізували, нині загрози його життю немає.Знаряддя злочину волинянин викинув. Ніж правоохоронці знайшли на подвір’ї сусіднього нежитлового будинку та вилучили.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Чоловіку загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.Сьогодні вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Слідство триває.

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