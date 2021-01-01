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Затримали волинянина, який вдарив свого товариша ножем у груди

Затримали волинянина, який вдарив свого товариша ножем у груди
На Волині затримали чоловіка, який наніс тяжкі тілесні ушкодження своєму товаришу.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Інцидент трапився в суботу, 20 березня близько 22 години. Про це поліції повідомила сусідка потерпілого.

Поліцейські встановили, що під час застілля з розпиванням алкогольних напоїв у мешканців селища Люблинець Ковельського району виник конфлікт. На ґрунті неприязні раніше судимий 46-річний громадянин наніс своєму товаришу удар кухонним ножем в область грудної клітки. З колото-різаною раною потерпілого шпиталізували, нині загрози його життю немає.

Знаряддя злочину волинянин викинув. Ніж правоохоронці знайшли на подвір’ї сусіднього нежитлового будинку та вилучили.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Чоловіку загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Сьогодні вирішуватимуть питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Слідство триває.

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Теги: Волинь, село Люблинець, зловмисник, поліція
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