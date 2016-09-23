На Волині злодій-рецидивіст проник у літню кухню і викрав інструментів на 8 тисяч

На Волині розкрили крадіжку інструментів на понад 8 тисяч гривень.Крадіжка трапилася у період з 14 по 15 березня. У Любомлі невідомий проник до приміщення літньої кухні 43-річного місцевого жителя звідки викрав бензопилу Stihl, болгарку, набір викруток та гайкових ключів, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Сума завданих матеріальних збитків склала 8300 гривень.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 39-річний місцевий житель. Слід зазначити, що чоловік у минулому вже притягувався до відповідальності за вчинення крадіжок. Викрадені речі вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло чи інше приміщення. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.