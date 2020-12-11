Волиняни здобули чимало золотих медалей на чемпіонаті України зі спортивної ходьби

У Луцьку 20 березня відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків.У заході взяли участь спортсмени з 14 областей України та з Казахстану, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Змагання пройшли у категоріях серед чоловіків та жінок на дистанціях 35 км, 20 км; серед юніорів U20 – 10 км; серед юнаків U18 – 10 км, серед дівчат - 5 км, серед юнаків U16 – 3 км, серед дівчат – 2 км.Волинські легкоатлети показали чудові результати та поповнили скарбничку області медалями різного ґатунку.Зокрема,на чемпіонаті встановила рекорд України серед молоді U23 на дистанції 35 км, подолавши дистанцію за час 3:07.26. Також спортсменка стала срібною призеркою серед жінок.встановила рекорд України серед юнаків U18 на дистанції 10 км с/х-46:09 і посіла золоту сходинку п’єдесталу.Золото також виборолисеред чоловіків на дистанції 20 км за час 1:30.01,на дистанції 20 км з результатом 1:56.47 тасеред юніорів на дистанції 10 км - 43.28,серед дівчат U18 на дистанції 5 км - 24.36,серед дівчат на дистанції 2 км з результатом 9:15.Срібними призерами стали:серед чоловіків на дистанції 35 км - 2:37:01,серед чоловіків на дистанції 20 км, з результатом 1:42,54 тана дистанції 3 км з результатом 13:47.Бронзові місця посіли:серед жінок на дистанції 20 км - 1:30.01 тасеред дівчат на дистанції 2 км з результатом 10:07.Д слова, що Волинська область посіла 1 загальнокомандне місце на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. За підсумками змагань, спортсмени відібрались у склад національної збірної команди України на командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, які відбудеться у Чехії 16 травня 2021 року.