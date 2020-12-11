Волиняни здобули чимало золотих медалей на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 11:26
У Луцьку 20 березня відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків.
У заході взяли участь спортсмени з 14 областей України та з Казахстану, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Змагання пройшли у категоріях серед чоловіків та жінок на дистанціях 35 км, 20 км; серед юніорів U20 – 10 км; серед юнаків U18 – 10 км, серед дівчат - 5 км, серед юнаків U16 – 3 км, серед дівчат – 2 км.
Волинські легкоатлети показали чудові результати та поповнили скарбничку області медалями різного ґатунку.
Зокрема, Яна Фарина на чемпіонаті встановила рекорд України серед молоді U23 на дистанції 35 км, подолавши дистанцію за час 3:07.26. Також спортсменка стала срібною призеркою серед жінок.
Валерія Шоломіцька встановила рекорд України серед юнаків U18 на дистанції 10 км с/х-46:09 і посіла золоту сходинку п’єдесталу.
Золото також вибороли Медведюк Дмитро серед чоловіків на дистанції 20 км за час 1:30.01, Вовк Ірина на дистанції 20 км з результатом 1:56.47 та Корецький Тарас серед юніорів на дистанції 10 км - 43.28, Толстушко Катерина серед дівчат U18 на дистанції 5 км - 24.36, Лук’янович Оксана серед дівчат на дистанції 2 км з результатом 9:15.
Срібними призерами стали: Собчук Дмитро серед чоловіків на дистанції 35 км - 2:37:01, Лукашик Ярослав серед чоловіків на дистанції 20 км, з результатом 1:42,54 та Муравський Едуард на дистанції 3 км з результатом 13:47.
Бронзові місця посіли: Собчук (Мізернюк) Олена серед жінок на дистанції 20 км - 1:30.01 та Матрунчик Анна серед дівчат на дистанції 2 км з результатом 10:07.
Д слова, що Волинська область посіла 1 загальнокомандне місце на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. За підсумками змагань, спортсмени відібрались у склад національної збірної команди України на командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, які відбудеться у Чехії 16 травня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У заході взяли участь спортсмени з 14 областей України та з Казахстану, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Змагання пройшли у категоріях серед чоловіків та жінок на дистанціях 35 км, 20 км; серед юніорів U20 – 10 км; серед юнаків U18 – 10 км, серед дівчат - 5 км, серед юнаків U16 – 3 км, серед дівчат – 2 км.
Волинські легкоатлети показали чудові результати та поповнили скарбничку області медалями різного ґатунку.
Зокрема, Яна Фарина на чемпіонаті встановила рекорд України серед молоді U23 на дистанції 35 км, подолавши дистанцію за час 3:07.26. Також спортсменка стала срібною призеркою серед жінок.
Валерія Шоломіцька встановила рекорд України серед юнаків U18 на дистанції 10 км с/х-46:09 і посіла золоту сходинку п’єдесталу.
Золото також вибороли Медведюк Дмитро серед чоловіків на дистанції 20 км за час 1:30.01, Вовк Ірина на дистанції 20 км з результатом 1:56.47 та Корецький Тарас серед юніорів на дистанції 10 км - 43.28, Толстушко Катерина серед дівчат U18 на дистанції 5 км - 24.36, Лук’янович Оксана серед дівчат на дистанції 2 км з результатом 9:15.
Срібними призерами стали: Собчук Дмитро серед чоловіків на дистанції 35 км - 2:37:01, Лукашик Ярослав серед чоловіків на дистанції 20 км, з результатом 1:42,54 та Муравський Едуард на дистанції 3 км з результатом 13:47.
Бронзові місця посіли: Собчук (Мізернюк) Олена серед жінок на дистанції 20 км - 1:30.01 та Матрунчик Анна серед дівчат на дистанції 2 км з результатом 10:07.
Д слова, що Волинська область посіла 1 загальнокомандне місце на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. За підсумками змагань, спортсмени відібрались у склад національної збірної команди України на командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, які відбудеться у Чехії 16 травня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни здобули чимало золотих медалей на чемпіонаті України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 11:26
Затримали волинянина, який вдарив свого товариша ножем у груди
Сьогодні, 11:07
Квартири у Києві, «мерси», 14 мільйонів готівкою: чим багатий керівник бурштинового підприємства на Волині
Сьогодні, 11:00