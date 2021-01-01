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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській громаді погіршується ситуація з Covid-19

У волинській громаді погіршується ситуація з Covid-19
Останнім часом у Володимир-Волинській громаді спостерігається значне збільшення кількості хворих на коронавірус. Тому міська влада закликає усіх дотримуватись протиепідемічних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради.

Від сьогодні у школах громади розпочались весняні канікули. У тих навчальних закладах, а першочергово – у дитячих садках, які продовжують працювати, у закладах культури, в установах та організаціях міста планують посилити дезінфекційний режим.

Окрім цього, закликають керівників підприємств, установ та організацій громади, незалежно від форм власності, неухильно дотримуватися протиепідемічних заходів та рекомендацій, аби не допустити ще більшого загострення епідситуації.

"Також повідомляємо, що міським головою та іншими посадовими особами наразі призупинено прийом громадян. Про відновлення особистих прийомів після покращення ситуації з рівнем захворюваності буде повідомлено окремо", - зауважили у міськраді.

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Теги: коронавірус, Володимир-Волинський, ситуація
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