У волинській громаді погіршується ситуація з Covid-19





Про це



Від сьогодні у школах громади розпочались весняні канікули. У тих навчальних закладах, а першочергово – у дитячих садках, які продовжують працювати, у закладах культури, в установах та організаціях міста планують посилити дезінфекційний режим.



Окрім цього, закликають керівників підприємств, установ та організацій громади, незалежно від форм власності, неухильно дотримуватися протиепідемічних заходів та рекомендацій, аби не допустити ще більшого загострення епідситуації.



"Також повідомляємо, що міським головою та іншими посадовими особами наразі призупинено прийом громадян. Про відновлення особистих прийомів після покращення ситуації з рівнем захворюваності буде повідомлено окремо", - зауважили у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останнім часом у Володимир-Волинській громаді спостерігається значне збільшення кількості хворих на коронавірус. Тому міська влада закликає усіх дотримуватись протиепідемічних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.Про це повідомляють на офіційній сторінці Володимир-Волинської міської ради.Від сьогодні у школах громади розпочались весняні канікули. У тих навчальних закладах, а першочергово – у дитячих садках, які продовжують працювати, у закладах культури, в установах та організаціях міста планують посилити дезінфекційний режим.Окрім цього, закликають керівників підприємств, установ та організацій громади, незалежно від форм власності, неухильно дотримуватися протиепідемічних заходів та рекомендацій, аби не допустити ще більшого загострення епідситуації."Також повідомляємо, що міським головою та іншими посадовими особами наразі призупинено прийом громадян. Про відновлення особистих прийомів після покращення ситуації з рівнем захворюваності буде повідомлено окремо", - зауважили у міськраді.

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