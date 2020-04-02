«Варварське» кронування дерев на проспекті Волі у Луцьку: кого покарають за самодіяльність





Нагадаємо,



Проте днями у Луцьку мешканців неприємно здивувала обрізка дерев в дворі на проспекті Волі, 21. Попри обіцянки не зрізувати більше 30% крони дерев, у дворі залишилися лише голі стовбури.



Як повідомив директор департаменту ЖКГ міської ради Микола Осіюк під час засідання бюджетної комісії 22 березня, такі заходи – повністю ініціатива ОСББ, яке самовільно без жодного погодження замовило ці роботи. З його слів, ці дерева мали б оглянути фахівці, а питання про роботи мало б розглядатися на відповідній комісії. Проте ніхто в міську раду не звертався.



«Дозволів вони не брали, звернення не було на комісію, вони самі обрізали дерева і все», - повідомив він.



Микола Осіюк також повідомив, що про цей випадок в міськраді уже знають, про нього повідомили в департамент муніципальної варти і керівництво ОСББ мають притягнути до відповідальності за несанкціоноване обрізання дерев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку об’єднання співвласників багатоквартирних будинків самовільно вирішило кронувати дерева на своїй території, попри заборону міської ради. У результаті в дворі залишилися голі стовбури.Нагадаємо, депутати наклали тимчасовий мораторій на «варварське» обрізання дерев на вулицях Луцька , внаслідок якого останні гинуть. Уже в березні 2021 року відділ екології планує винести на розгляд депутатів комплексну програму озеленення міста на наступні 5 років, - пишуть Волинські новини Проте днями у Луцьку мешканців неприємно здивувала обрізка дерев в дворі на проспекті Волі, 21. Попри обіцянки не зрізувати більше 30% крони дерев, у дворі залишилися лише голі стовбури.Як повідомив директор департаменту ЖКГ міської радипід час засідання бюджетної комісії 22 березня, такі заходи – повністю ініціатива ОСББ, яке самовільно без жодного погодження замовило ці роботи. З його слів, ці дерева мали б оглянути фахівці, а питання про роботи мало б розглядатися на відповідній комісії. Проте ніхто в міську раду не звертався.«Дозволів вони не брали, звернення не було на комісію, вони самі обрізали дерева і все», - повідомив він.Микола Осіюк також повідомив, що про цей випадок в міськраді уже знають, про нього повідомили в департамент муніципальної варти і керівництво ОСББ мають притягнути до відповідальності за несанкціоноване обрізання дерев.

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