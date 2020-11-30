Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну
Сьогодні, 13:30
Українським підприємцям, які через посилення карантину у «червоних» зонах змушені тимчасово припинити роботу, повинні відшкодувати втрати.
Про це повідомив прим'єр-міністр Денис Шмигаль, пише ТСН.
Голова уряду розповів, що у понеділок, 22 березня, за дорученням президента України переговорив із міністрами щодо виплату компенсації підприємцям. Шмигаль запевнив, що у період жорсткого карантину в регіонах держава підтримає людей. Так, профільні міністерства мають розробити алгоритм виплати компенсацій.
«Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті», - написав Шмигаль.
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Про це повідомив прим'єр-міністр Денис Шмигаль, пише ТСН.
Голова уряду розповів, що у понеділок, 22 березня, за дорученням президента України переговорив із міністрами щодо виплату компенсації підприємцям. Шмигаль запевнив, що у період жорсткого карантину в регіонах держава підтримає людей. Так, профільні міністерства мають розробити алгоритм виплати компенсацій.
«Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті», - написав Шмигаль.
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