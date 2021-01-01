Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 23 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Майстерня
м. Володимир-Волинський
вул.Гагаріна, Луцька, Рєпіна, О.Ольжича, Рєпіна, Заводська,
Залізнична, пров.Західний
2. 09:00-17:00 майстерня, пилорама
бригада,склад,тік,свинарник,кормоцех,телятник. с. Ласків
3. 09:00-17:00
с. Руснів
вул. Березова 2-8, 1,5,13
вул. Набережна 1-3, 2-20
4 ПЛ-0.4 Л-12 ЗТП-295
09:00-17:00 с. Льотниче: пождепо. Контора, водогін, кіоск теремно хліб с. Льотниче: вул. Перемоги 4-34,5, Гагаріна 1-27,2-36, Комсомольська 23-31,30-34,
5 ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-167
09:00-17:00 Ветлікарня
с. Овадно
вул. Привокзальна
вул. Мічуріна
6 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-210
09:00-17:00 с. Руснів
вул. Набережна, 22-54
7 ПЛ-10 70-02
Від ЛР-3 до КТП-332 09:00-17:00 с. Кладнів
8 ПЛ-0.4 Л-1
ТП-71 09:00-17:00 магазин м.Володимир-Волинський
пров.Вербний, Запольської
Кн. Олега, 3-44, Пчілки
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ПОСП "Русь" – Мирне,
СГПП "Дружба"- Скірче,
ФОП Киричук О.П.,
ПАТ "Укртелеком",
Горохівський районний відділ освіти – Скірче, Ватинець,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- Скірче, Ватинець, Ватин,
Скірченська сільська рада,
ТзОВ "Волинь Нова",
Ватинська сільська рада,
ФОП Пилипчук З.І.,
ФОП Вавринович В.В.
с.Мирне:
вул. Миру ,
вул. Жовтнева,
вул.Панаса Годика.
с.Скірче:
вул.Центральна, вул.Набережна,
вул.Суховоля,вул.Ватинська,
вул.Зелена,вул.Польова.
с.Жуківець:
вул.Центральна,вул.Набережна, вул.Молодіжна.
с.Ватинець:
вул.Центральна, вул.Озерна,
вул.Чеська.
с.Ватин:
вул.Центральна,вул.Степова,
вул.Набережна,вул.Володимирська,
вул.Центральна,вул.Середня.
с. Бистровиця:
вул. Набережна,вул. Зелена,
вул. Церковна,вул. Молодіжна.
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-511 9:00 – 17:00 _ "с. Старики:
вул. Садова
вул. Прохідна"вул. Набережна"
3 КТП-509с Терешківці 9:00 – 17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Сенкевичівське СТ Магазин
Горохівський районний відділ освіти Школа
ТзОВ "Волинь Нова" Дитячий садок
Терешківцівська сільська рада Адмінбудинок
Терешківцівська сільська рада Башня
ПАТ "Укртрансгаз" ГРС
Церква Церква "с. Терешківці:
вул. Центральна,
вул. Польова, 1
вул. Церков'янська"
Іваничівський район
1. КТП№40 Л-1 9:30-16:30 с.Соснина
2. КТП№128 Л-2 10:00-17:00 с.Верхнів
3. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів
4. ПЛ10кВ Л46-05 до ЗТП№22 включно 10:00-16:00 с.Павлівка(частково),с.Старосілля
смт.Іваничі вул.Луцька,Зелена.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
2. КТП-24130 09:00 - 17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-24354 10:00 - 13:00 с. Бузаки, вул. Лесі Українки.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24231 11:00 - 14:00 с. Стобихівка, вул. Незалежності (частково), вул. Лісова (частково), вул. Хутірська.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,50-80,
вул.9-го Травня,
вул.Киричука,2-10/парні/,
вул.Садова,
вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контора
Дуб А.В. – будмаркет
смт. Цумань
вул.Чехова
вул. Набережна
4 ПЛ10кВ Л108-01 11:00-14:00 ФОП Колесник Михайло Олександрович.
ФОП Терещук Олександра Василівна
ФОП Захарчук Анатолій Євгенович
ФОП Грек Іван Григорович
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович
ТзОВ "Ніколь"
ФОП Чернета Леонід Сергійович
Тишик Дмитро Васильович
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна
ФОП Бондарук Ірина Миколаївна
ФОП Мачулка Сергій Михайлович
ФОП Бондарук Валерій Олександрович
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф.
ТзОВ "К-ГРУП ЛТД"
ФОП Подригуля Олеся Стефанівна
Свято-Микол. чол. монастир
ФОП Поліщук Василь Анатолійович
Подригуля Євген Анатолієвич с. Жидичин – повністю
с. Липляни – повністю
с. Кульчин крім вулиць -
вул. Космонавтів, 23-49(непарні), , 24-56
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.В. Зарадюка 10-34
вул.Садова,буд. 1-40,
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-21 9:30-18:00 ФОП Захарчук А.Є. - магазин
ПАТ "Волиньгаз" - ГРП с.Жидичин
вул.Шевченка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честь
Святого Князя Олега брянського Української
Правосавної Церкви
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ДП "Державний центр сертифікації і експертизи
Сільськогосподарської продукції"
ФОП Філюк Г.А
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Моцер В.І
Ковельське МТМО
ФОП Семерей С.Л м.Ковель
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
4. 9:00-17:00
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Ф.О.Буднік О.А
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
ТзОВ "ЛІНК ПРОМ"
Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ФО Холонюк Ю.В
Фермерське господарство "Кошара"
ФОП Зуб С.М
ФО Юхимук Н.М
ФОП Коваль С.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Чирук О.М
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП Сачук А.В смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
5.
ПЛ-0,4кВ від КТП№154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада с.Пісочне
6.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП№501
9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
7.
9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Релігійна громада Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка УПЦ
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФОП Шепшелей Л.Й
Ковельська районна спілка споживчих товариств
ФОП Давидюк О.В
ФОП Семенюк Л.І
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Голядинець В.М
ФОП Грицюк К.Т
ФОП Васковець В.М
ПП "Траст"
Фізична особа Горін В.О
ФОП Сімішкур М.А
ФОП Буднік Є.А
ФОП Воробей Н.М
Ф.О.Онищук Т.М
ФОП Осійчук К.П
ФОП Мартинюк П.П
ФОП Демчук В.Л
ФОП Пінчук Н.Л
ФОП Гавришук Л.С
ФОП Подошик В.В
ФОП Жмуйда Н.Ю
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Юрко Л.В
ФОП Козак В.І
ФОП Фалько О.П
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Одет"
ФОП Палчей І.В
ФОП Семенюк А.В смт.Люблинець
8
9:00-17:00 Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Дубівське споживче товариство
Білинська сільська Рада
ФОП Спичак Т.М
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ФОП Оніщук В.П с.Білин
Локачинський район
1. ПЛ-10 кВ Л-21-01 від ЛР-102 для чистки траси 10:00-16:00 ФОП Марчак, ФОП Табачук, ФОП Каліщук, ФОП Шемчук, водобашня, Школа, АТС, ТзОВ СБЕ Україна с.Холопичі - повністю
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка
3. КТП-158 для к/р КТП 9:00-17:00 --- с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Шкільна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Матросова, вул. Вільхова
вул. Ясенова, вул. Соснова
вул. Путінцева, вул. Милушська
вул. Ковельська, 110-122, 69-99
2.
13:30-17:00
Автостоянка
Мебельний цех
Автомайстерня Ківерцівська 32б, вул.Ківерцівська 16 (гуртожиток)
3. 09:00-17:00 Київська площа 11, Дитячий садок №7 вв №1
Вопак вв №1, Бойлерна вв№ 1
Державна наторіальна кантора
Поліклініка №1 вв 1, Аптека Волиньфарм
Поліклініка №1 вв 1 освітлення
Бібліотека, Концентратор АТС Укртелеком вв №1
ТзОВ Факторія
Луцький район
1 10:00 – 17:00 ФОП Вербицький В.М., ФОП Равський С.В., ФОП Мамотюк М.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ПП Матвійчук, СФГ «Датсун», ПП «Тент-сервіс», ФОП Бондарюк М.П., Милушівське СТ, ТзОВ «Силует» ЛТД, ОСББ «Наш Дім», ФОП Іскарєв О.Л., ФОП Терефельський В.В., ПрАТ «Київстар», ФОП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер. “Зміїїнець”, ОК “Ранок”, житл. масив “БАМ”, ФОП Чернов М.М., ПП "СББ", ФОП Гарбар В.І., ФОП Гапонюк О.М., ПП "Мілекс Л", ФОП Койш О.С., Кооператив "Ямак", ФГ "Волиньагрохім". с. Княгининок вул. Хутірська , с. Милуші, с. Княгининок вул. Соборна (парні 2-70), Незалежності, Ранкова, житл. масив
с. Зміїнець вул. Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
2 КТП-303 10:00-17:00 с.Липини вул.Лесі Українки,Перемоги, Слов’янська, Окружна.
3 ЗТП-444 10:00-16:00 Школа, дитячий садочок с.Одеради
4 КТП-67 10:00-16:00 ФГ"Волиньагрохолдинг", ПП "ФІШ" ТзОВ"Феміда-Інтер". с. Шепель вул. Нова.
5 КТП-22 10:00-16:00 Бригада №2, млин. с.Веселе
6 КТП-299 10:00-16:00 Бригада №1с.Воютин.
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 Ктп- 301 9:00 - 18:00 Смт.Головне
2 Пл.-0.4 ктп-132 9:00-18:00 С.Мельники
3 Пл.-0.4 ктп-255 9:00 – 18:00 ФОП Шум Володимир Антонович
Полінкевич А.А.
Бар "Водолій"
Магазин с.Світязь
Ожема Віктор Митрофанович
Б/відпочинку С.Світязь вул.Жовтнева
4 Пл.-0.4 ктп-258 9:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна С.Світязь вул.Жовтнева.Незалежності.Линівська
5 Пл.-0.4 ктп-256 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А.
ФОП Дричик Наталія Леонідівна
С.Світязь вул. Набережна пров.Молодіжний
6 Пл.-10 л 56-01 від лр-222 до лр-264 9:00-18:00 Військова частина 9971 ПЗ Рівне
ФОП Хом"як Олексій Адамович
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАФТОПРОДУКТИ" АЗС с.Старовойтово
Мобільна станція «Лайф» с.Старовойтове Частково с.Миловань.Рівне
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-42 10:00 - 14:00 Магазин, школа с. Лахвичі вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-306 12:00 -17:00 с. Люб’язь вул. Р. Корця
4 ЩТП-324 10:00 - 17:00 с. Цир (сатково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-02. 10:00-17:00 КТП-149, смт. Колки - Колківське споживче товариство (прод.магазин № 2), Колківське виробниче управління ЖКГ, Молитовний будинок, ФОП Каразія Петро Борисович (буд.майданчик).
ЗТП-150 - ФО Левчук Олександр Павлович.
КТП-152 - Колківське вище професійне училище (полігон).
КТП-265 - Обл. протитуберкульозний санаторій для дорослих (тубсанаторій).
КТП-453 - Колківське виробниче управління ЖКГ.
2 ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР № 9. 10:00-17:00 КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-83.
КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-23 09:00-17:00 - м. Нововолинськ
вул. Л.Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50, Полуботка 19-29,
Ціалковського 18, 20,
Дольна 1а-1г,2а-2г
2. КТП-54 09:00-17:00 - с. Благодатне
вул. Сагайдачного,
Чкалова, Шевченка,
Волинська,Незалежності,
Лісова,Мічуріна
Ратнівський район
1. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 17:00
Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович - Військова частина 9971 с. Млиново
2. КТП-320 Л-3 09:30 - 12:00 с.м.т. Заболоття (х.Втіхово)
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2
9:00-17:00
с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЛР-18 10:00 - 17:00 Школа Магазин с Залюття - повністю
2 ЩТП-107 10:00 - 17:00 Магаин с Брідки вул Ветеранів,Підрічна Мирна Зелена Прибережна Весняна
3 КТП-91 10:00 - 17:00 П П Дейнека магазин с Смолярі Молодіжна Центральна Підлісна Шевченка Підрічна
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365
КТП-261
КТП-263
КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Майстерня
м. Володимир-Волинський
вул.Гагаріна, Луцька, Рєпіна, О.Ольжича, Рєпіна, Заводська,
Залізнична, пров.Західний
2. 09:00-17:00 майстерня, пилорама
бригада,склад,тік,свинарник,кормоцех,телятник. с. Ласків
3. 09:00-17:00
с. Руснів
вул. Березова 2-8, 1,5,13
вул. Набережна 1-3, 2-20
4 ПЛ-0.4 Л-12 ЗТП-295
09:00-17:00 с. Льотниче: пождепо. Контора, водогін, кіоск теремно хліб с. Льотниче: вул. Перемоги 4-34,5, Гагаріна 1-27,2-36, Комсомольська 23-31,30-34,
5 ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-167
09:00-17:00 Ветлікарня
с. Овадно
вул. Привокзальна
вул. Мічуріна
6 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-210
09:00-17:00 с. Руснів
вул. Набережна, 22-54
7 ПЛ-10 70-02
Від ЛР-3 до КТП-332 09:00-17:00 с. Кладнів
8 ПЛ-0.4 Л-1
ТП-71 09:00-17:00 магазин м.Володимир-Волинський
пров.Вербний, Запольської
Кн. Олега, 3-44, Пчілки
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
ПОСП "Русь" – Мирне,
СГПП "Дружба"- Скірче,
ФОП Киричук О.П.,
ПАТ "Укртелеком",
Горохівський районний відділ освіти – Скірче, Ватинець,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- Скірче, Ватинець, Ватин,
Скірченська сільська рада,
ТзОВ "Волинь Нова",
Ватинська сільська рада,
ФОП Пилипчук З.І.,
ФОП Вавринович В.В.
с.Мирне:
вул. Миру ,
вул. Жовтнева,
вул.Панаса Годика.
с.Скірче:
вул.Центральна, вул.Набережна,
вул.Суховоля,вул.Ватинська,
вул.Зелена,вул.Польова.
с.Жуківець:
вул.Центральна,вул.Набережна, вул.Молодіжна.
с.Ватинець:
вул.Центральна, вул.Озерна,
вул.Чеська.
с.Ватин:
вул.Центральна,вул.Степова,
вул.Набережна,вул.Володимирська,
вул.Центральна,вул.Середня.
с. Бистровиця:
вул. Набережна,вул. Зелена,
вул. Церковна,вул. Молодіжна.
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-511 9:00 – 17:00 _ "с. Старики:
вул. Садова
вул. Прохідна"вул. Набережна"
3 КТП-509с Терешківці 9:00 – 17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ПАТ"Укртелеком" АТС
Сенкевичівське СТ Магазин
Горохівський районний відділ освіти Школа
ТзОВ "Волинь Нова" Дитячий садок
Терешківцівська сільська рада Адмінбудинок
Терешківцівська сільська рада Башня
ПАТ "Укртрансгаз" ГРС
Церква Церква "с. Терешківці:
вул. Центральна,
вул. Польова, 1
вул. Церков'янська"
Іваничівський район
1. КТП№40 Л-1 9:30-16:30 с.Соснина
2. КТП№128 Л-2 10:00-17:00 с.Верхнів
3. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів
4. ПЛ10кВ Л46-05 до ЗТП№22 включно 10:00-16:00 с.Павлівка(частково),с.Старосілля
смт.Іваничі вул.Луцька,Зелена.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)
2. КТП-24130 09:00 - 17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-24354 10:00 - 13:00 с. Бузаки, вул. Лесі Українки.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24231 11:00 - 14:00 с. Стобихівка, вул. Незалежності (частково), вул. Лісова (частково), вул. Хутірська.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,50-80,
вул.9-го Травня,
вул.Киричука,2-10/парні/,
вул.Садова,
вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контора
Дуб А.В. – будмаркет
смт. Цумань
вул.Чехова
вул. Набережна
4 ПЛ10кВ Л108-01 11:00-14:00 ФОП Колесник Михайло Олександрович.
ФОП Терещук Олександра Василівна
ФОП Захарчук Анатолій Євгенович
ФОП Грек Іван Григорович
Липлянська допоміжна школа-інтернат
ФОП Дужик Вадим Богданович
ТзОВ "Ніколь"
ФОП Чернета Леонід Сергійович
Тишик Дмитро Васильович
ФОП Фрідріх Ольга Вікторівна
ФОП Бондарук Ірина Миколаївна
ФОП Мачулка Сергій Михайлович
ФОП Бондарук Валерій Олександрович
ФОП Громик Михайло Степанович
ФОП Сірук Леонід Петрович
ФОП Доманський В.Ф.
ТзОВ "К-ГРУП ЛТД"
ФОП Подригуля Олеся Стефанівна
Свято-Микол. чол. монастир
ФОП Поліщук Василь Анатолійович
Подригуля Євген Анатолієвич с. Жидичин – повністю
с. Липляни – повністю
с. Кульчин крім вулиць -
вул. Космонавтів, 23-49(непарні), , 24-56
вул.5-го Лютого, 1-20,
вул.В. Зарадюка 10-34
вул.Садова,буд. 1-40,
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-21 9:30-18:00 ФОП Захарчук А.Є. - магазин
ПАТ "Волиньгаз" - ГРП с.Жидичин
вул.Шевченка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
Мале ПП «Пролісок»
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської державної адміністрації
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська
2.
9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честь
Святого Князя Олега брянського Української
Правосавної Церкви
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ДП "Державний центр сертифікації і експертизи
Сільськогосподарської продукції"
ФОП Філюк Г.А
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Моцер В.І
Ковельське МТМО
ФОП Семерей С.Л м.Ковель
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
4. 9:00-17:00
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Ф.О.Буднік О.А
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
ТзОВ "ЛІНК ПРОМ"
Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ФО Холонюк Ю.В
Фермерське господарство "Кошара"
ФОП Зуб С.М
ФО Юхимук Н.М
ФОП Коваль С.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Чирук О.М
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП Сачук А.В смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
5.
ПЛ-0,4кВ від КТП№154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада с.Пісочне
6.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП№501
9:00-17:00 ФОП Силюк Р.С
РЖКП №1
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Гордун О.М
УКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель
7.
9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Релігійна громада Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка УПЦ
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФОП Шепшелей Л.Й
Ковельська районна спілка споживчих товариств
ФОП Давидюк О.В
ФОП Семенюк Л.І
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Голядинець В.М
ФОП Грицюк К.Т
ФОП Васковець В.М
ПП "Траст"
Фізична особа Горін В.О
ФОП Сімішкур М.А
ФОП Буднік Є.А
ФОП Воробей Н.М
Ф.О.Онищук Т.М
ФОП Осійчук К.П
ФОП Мартинюк П.П
ФОП Демчук В.Л
ФОП Пінчук Н.Л
ФОП Гавришук Л.С
ФОП Подошик В.В
ФОП Жмуйда Н.Ю
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Юрко Л.В
ФОП Козак В.І
ФОП Фалько О.П
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Одет"
ФОП Палчей І.В
ФОП Семенюк А.В смт.Люблинець
8
9:00-17:00 Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Дубівське споживче товариство
Білинська сільська Рада
ФОП Спичак Т.М
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ФОП Оніщук В.П с.Білин
Локачинський район
1. ПЛ-10 кВ Л-21-01 від ЛР-102 для чистки траси 10:00-16:00 ФОП Марчак, ФОП Табачук, ФОП Каліщук, ФОП Шемчук, водобашня, Школа, АТС, ТзОВ СБЕ Україна с.Холопичі - повністю
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка
3. КТП-158 для к/р КТП 9:00-17:00 --- с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Шкільна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Матросова, вул. Вільхова
вул. Ясенова, вул. Соснова
вул. Путінцева, вул. Милушська
вул. Ковельська, 110-122, 69-99
2.
13:30-17:00
Автостоянка
Мебельний цех
Автомайстерня Ківерцівська 32б, вул.Ківерцівська 16 (гуртожиток)
3. 09:00-17:00 Київська площа 11, Дитячий садок №7 вв №1
Вопак вв №1, Бойлерна вв№ 1
Державна наторіальна кантора
Поліклініка №1 вв 1, Аптека Волиньфарм
Поліклініка №1 вв 1 освітлення
Бібліотека, Концентратор АТС Укртелеком вв №1
ТзОВ Факторія
Луцький район
1 10:00 – 17:00 ФОП Вербицький В.М., ФОП Равський С.В., ФОП Мамотюк М.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ПП Матвійчук, СФГ «Датсун», ПП «Тент-сервіс», ФОП Бондарюк М.П., Милушівське СТ, ТзОВ «Силует» ЛТД, ОСББ «Наш Дім», ФОП Іскарєв О.Л., ФОП Терефельський В.В., ПрАТ «Київстар», ФОП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер. “Зміїїнець”, ОК “Ранок”, житл. масив “БАМ”, ФОП Чернов М.М., ПП "СББ", ФОП Гарбар В.І., ФОП Гапонюк О.М., ПП "Мілекс Л", ФОП Койш О.С., Кооператив "Ямак", ФГ "Волиньагрохім". с. Княгининок вул. Хутірська , с. Милуші, с. Княгининок вул. Соборна (парні 2-70), Незалежності, Ранкова, житл. масив
с. Зміїнець вул. Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
2 КТП-303 10:00-17:00 с.Липини вул.Лесі Українки,Перемоги, Слов’янська, Окружна.
3 ЗТП-444 10:00-16:00 Школа, дитячий садочок с.Одеради
4 КТП-67 10:00-16:00 ФГ"Волиньагрохолдинг", ПП "ФІШ" ТзОВ"Феміда-Інтер". с. Шепель вул. Нова.
5 КТП-22 10:00-16:00 Бригада №2, млин. с.Веселе
6 КТП-299 10:00-16:00 Бригада №1с.Воютин.
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 Ктп- 301 9:00 - 18:00 Смт.Головне
2 Пл.-0.4 ктп-132 9:00-18:00 С.Мельники
3 Пл.-0.4 ктп-255 9:00 – 18:00 ФОП Шум Володимир Антонович
Полінкевич А.А.
Бар "Водолій"
Магазин с.Світязь
Ожема Віктор Митрофанович
Б/відпочинку С.Світязь вул.Жовтнева
4 Пл.-0.4 ктп-258 9:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна С.Світязь вул.Жовтнева.Незалежності.Линівська
5 Пл.-0.4 ктп-256 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор Купріянович
ФОП Шкледа В.А.
ФОП Дричик Наталія Леонідівна
С.Світязь вул. Набережна пров.Молодіжний
6 Пл.-10 л 56-01 від лр-222 до лр-264 9:00-18:00 Військова частина 9971 ПЗ Рівне
ФОП Хом"як Олексій Адамович
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАФТОПРОДУКТИ" АЗС с.Старовойтово
Мобільна станція «Лайф» с.Старовойтове Частково с.Миловань.Рівне
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-42 10:00 - 14:00 Магазин, школа с. Лахвичі вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-306 12:00 -17:00 с. Люб’язь вул. Р. Корця
4 ЩТП-324 10:00 - 17:00 с. Цир (сатково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-29-02. 10:00-17:00 КТП-149, смт. Колки - Колківське споживче товариство (прод.магазин № 2), Колківське виробниче управління ЖКГ, Молитовний будинок, ФОП Каразія Петро Борисович (буд.майданчик).
ЗТП-150 - ФО Левчук Олександр Павлович.
КТП-152 - Колківське вище професійне училище (полігон).
КТП-265 - Обл. протитуберкульозний санаторій для дорослих (тубсанаторій).
КТП-453 - Колківське виробниче управління ЖКГ.
2 ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР № 9. 10:00-17:00 КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-83.
КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-23 09:00-17:00 - м. Нововолинськ
вул. Л.Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50, Полуботка 19-29,
Ціалковського 18, 20,
Дольна 1а-1г,2а-2г
2. КТП-54 09:00-17:00 - с. Благодатне
вул. Сагайдачного,
Чкалова, Шевченка,
Волинська,Незалежності,
Лісова,Мічуріна
Ратнівський район
1. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 17:00
Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович - Військова частина 9971 с. Млиново
2. КТП-320 Л-3 09:30 - 12:00 с.м.т. Заболоття (х.Втіхово)
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2
9:00-17:00
с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЛР-18 10:00 - 17:00 Школа Магазин с Залюття - повністю
2 ЩТП-107 10:00 - 17:00 Магаин с Брідки вул Ветеранів,Підрічна Мирна Зелена Прибережна Весняна
3 КТП-91 10:00 - 17:00 П П Дейнека магазин с Смолярі Молодіжна Центральна Підлісна Шевченка Підрічна
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365
КТП-261
КТП-263
КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин
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