Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 23 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Майстерням. Володимир-Волинськийвул.Гагаріна, Луцька, Рєпіна, О.Ольжича, Рєпіна, Заводська,Залізнична, пров.Західний2. 09:00-17:00 майстерня, пилорамабригада,склад,тік,свинарник,кормоцех,телятник. с. Ласків3. 09:00-17:00с. Русніввул. Березова 2-8, 1,5,13вул. Набережна 1-3, 2-204 ПЛ-0.4 Л-12 ЗТП-29509:00-17:00 с. Льотниче: пождепо. Контора, водогін, кіоск теремно хліб с. Льотниче: вул. Перемоги 4-34,5, Гагаріна 1-27,2-36, Комсомольська 23-31,30-34,5 ПЛ-0.4 Л-2 ЗТП-16709:00-17:00 Ветлікарняс. Овадновул. Привокзальнавул. Мічуріна6 ПЛ-0.4 Л-1ЗТП-21009:00-17:00 с. Русніввул. Набережна, 22-547 ПЛ-10 70-02Від ЛР-3 до КТП-332 09:00-17:00 с. Кладнів8 ПЛ-0.4 Л-1ТП-71 09:00-17:00 магазин м.Володимир-Волинськийпров.Вербний, ЗапольськоїКн. Олега, 3-44, Пчілки1. 9:00 – 17:00ПОСП "Русь" – Мирне,СГПП "Дружба"- Скірче,ФОП Киричук О.П.,ПАТ "Укртелеком",Горохівський районний відділ освіти – Скірче, Ватинець,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- Скірче, Ватинець, Ватин,Скірченська сільська рада,ТзОВ "Волинь Нова",Ватинська сільська рада,ФОП Пилипчук З.І.,ФОП Вавринович В.В.с.Мирне:вул. Миру ,вул. Жовтнева,вул.Панаса Годика.с.Скірче:вул.Центральна, вул.Набережна,вул.Суховоля,вул.Ватинська,вул.Зелена,вул.Польова.с.Жуківець:вул.Центральна,вул.Набережна, вул.Молодіжна.с.Ватинець:вул.Центральна, вул.Озерна,вул.Чеська.с.Ватин:вул.Центральна,вул.Степова,вул.Набережна,вул.Володимирська,вул.Центральна,вул.Середня.с. Бистровиця:вул. Набережна,вул. Зелена,вул. Церковна,вул. Молодіжна.2 ПЛ-0,4кВ від КТП-511 9:00 – 17:00 _ "с. Старики:вул. Садовавул. Прохідна"вул. Набережна"3 КТП-509с Терешківці 9:00 – 17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПАТ"Укртелеком" АТССенкевичівське СТ МагазинГорохівський районний відділ освіти ШколаТзОВ "Волинь Нова" Дитячий садокТерешківцівська сільська рада АдмінбудинокТерешківцівська сільська рада БашняПАТ "Укртрансгаз" ГРСЦерква Церква "с. Терешківці:вул. Центральна,вул. Польова, 1вул. Церков'янська"1. КТП№40 Л-1 9:30-16:30 с.Соснина2. КТП№128 Л-2 10:00-17:00 с.Верхнів3. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів4. ПЛ10кВ Л46-05 до ЗТП№22 включно 10:00-16:00 с.Павлівка(частково),с.Старосіллясмт.Іваничі вул.Луцька,Зелена.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24004 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково)2. КТП-24130 09:00 - 17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-24354 10:00 - 13:00 с. Бузаки, вул. Лесі Українки.5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24231 11:00 - 14:00 с. Стобихівка, вул. Незалежності (частково), вул. Лісова (частково), вул. Хутірська.1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00с.Завітневул.Шевченка,50-80,вул.9-го Травня,вул.Киричука,2-10/парні/,вул.Садова,вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контораДуб А.В. – будмаркетсмт. Цуманьвул.Чеховавул. Набережна4 ПЛ10кВ Л108-01 11:00-14:00 ФОП Колесник Михайло Олександрович.ФОП Терещук Олександра ВасилівнаФОП Захарчук Анатолій ЄвгеновичФОП Грек Іван ГригоровичЛиплянська допоміжна школа-інтернатФОП Дужик Вадим БогдановичТзОВ "Ніколь"ФОП Чернета Леонід СергійовичТишик Дмитро ВасильовичФОП Фрідріх Ольга ВікторівнаФОП Бондарук Ірина МиколаївнаФОП Мачулка Сергій МихайловичФОП Бондарук Валерій ОлександровичФОП Громик Михайло СтепановичФОП Сірук Леонід ПетровичФОП Доманський В.Ф.ТзОВ "К-ГРУП ЛТД"ФОП Подригуля Олеся СтефанівнаСвято-Микол. чол. монастирФОП Поліщук Василь АнатолійовичПодригуля Євген Анатолієвич с. Жидичин – повністюс. Липляни – повністюс. Кульчин крім вулиць -вул. Космонавтів, 23-49(непарні), , 24-56вул.5-го Лютого, 1-20,вул.В. Зарадюка 10-34вул.Садова,буд. 1-40,5 ПЛ0,4 кВ від КТП-21 9:30-18:00 ФОП Захарчук А.Є. - магазинПАТ "Волиньгаз" - ГРП с.Жидичинвул.Шевченка,1. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «Птахівниче»ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМале ПП «Пролісок»Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської державної адміністраціїТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» с.Воля-Любитівська2.9:00-17:00Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиРелігійна громада(релігійне об`єднання)на честьСвятого Князя Олега брянського УкраїнськоїПравосавної ЦерквиАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ДП "Державний центр сертифікації і експертизиСільськогосподарської продукції"ФОП Філюк Г.АУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Моцер В.ІКовельське МТМОФОП Семерей С.Л м.Ковель3.ПЛ-0,4кВ від КТП №789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк4. 9:00-17:00Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"Ф.О.Буднік О.АВиконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіТзОВ "ЛІНК ПРОМ"Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ФО Холонюк Ю.ВФермерське господарство "Кошара"ФОП Зуб С.МФО Юхимук Н.МФОП Коваль С.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське МТМОКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниЦерква Святого Іоанна Богослова с.Ст.КошариФОП Шворак В.ПФГ "Білинська бджілка"ФО Чирук Н.АУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиФОП Чирук О.МСобор архистратига Михаїла Українськоїправославної церкви Київський патріархатФОП Сачук А.В смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Кругель5.ПЛ-0,4кВ від КТП№1549:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»Поворська сільська рада с.Пісочне6.ПЛ-0,4кВ від ЗТП№5019:00-17:00 ФОП Силюк Р.СРЖКП №1Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Гордун О.МУКБ та ЖКГ Виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ К.П «ВЕРЕС» м.Ковель7.9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Релігійна громада Свято-Хресто-Воздвиженська УПЦПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"ФОП Шепшелей Л.ЙКовельська районна спілка споживчих товариствФОП Давидюк О.ВФОП Семенюк Л.ІАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк"ФОП Голядинець В.МФОП Грицюк К.ТФОП Васковець В.МПП "Траст"Фізична особа Горін В.ОФОП Сімішкур М.АФОП Буднік Є.АФОП Воробей Н.МФ.О.Онищук Т.МФОП Осійчук К.ПФОП Мартинюк П.ПФОП Демчук В.ЛФОП Пінчук Н.ЛФОП Гавришук Л.СФОП Подошик В.ВФОП Жмуйда Н.ЮУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиФОП Юрко Л.ВФОП Козак В.ІФОП Фалько О.ПОб'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Одет"ФОП Палчей І.ВФОП Семенюк А.В смт.Люблинець9:00-17:00 Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"Дубівське споживче товариствоБілинська сільська РадаФОП Спичак Т.МЦерква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Свято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинФОП Оніщук В.П с.Білин1. ПЛ-10 кВ Л-21-01 від ЛР-102 для чистки траси 10:00-16:00 ФОП Марчак, ФОП Табачук, ФОП Каліщук, ФОП Шемчук, водобашня, Школа, АТС, ТзОВ СБЕ Україна с.Холопичі - повністю2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-237 для чистки траси 9:00-17:00 --- с. Колпитів, вул. І.Франка, вул. Шевченка3. КТП-158 для к/р КТП 9:00-17:00 --- с. Крухиничі, вул. Луцька, вул. Шкільна1. 09:00-17:00вул. Матросова, вул. Вільховавул. Ясенова, вул. Сосновавул. Путінцева, вул. Милушськавул. Ковельська, 110-122, 69-992.13:30-17:00АвтостоянкаМебельний цехАвтомайстерня Ківерцівська 32б, вул.Ківерцівська 16 (гуртожиток)3. 09:00-17:00 Київська площа 11, Дитячий садок №7 вв №1Вопак вв №1, Бойлерна вв№ 1Державна наторіальна кантораПоліклініка №1 вв 1, Аптека ВолиньфармПоліклініка №1 вв 1 освітленняБібліотека, Концентратор АТС Укртелеком вв №1ТзОВ Факторія1 10:00 – 17:00 ФОП Вербицький В.М., ФОП Равський С.В., ФОП Мамотюк М.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ПП Матвійчук, СФГ «Датсун», ПП «Тент-сервіс», ФОП Бондарюк М.П., Милушівське СТ, ТзОВ «Силует» ЛТД, ОСББ «Наш Дім», ФОП Іскарєв О.Л., ФОП Терефельський В.В., ПрАТ «Київстар», ФОП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер. “Зміїїнець”, ОК “Ранок”, житл. масив “БАМ”, ФОП Чернов М.М., ПП "СББ", ФОП Гарбар В.І., ФОП Гапонюк О.М., ПП "Мілекс Л", ФОП Койш О.С., Кооператив "Ямак", ФГ "Волиньагрохім". с. Княгининок вул. Хутірська , с. Милуші, с. Княгининок вул. Соборна (парні 2-70), Незалежності, Ранкова, житл. масивс. Зміїнець вул. Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева2 КТП-303 10:00-17:00 с.Липини вул.Лесі Українки,Перемоги, Слов’янська, Окружна.3 ЗТП-444 10:00-16:00 Школа, дитячий садочок с.Одеради4 КТП-67 10:00-16:00 ФГ"Волиньагрохолдинг", ПП "ФІШ" ТзОВ"Феміда-Інтер". с. Шепель вул. Нова.5 КТП-22 10:00-16:00 Бригада №2, млин. с.Веселе6 КТП-299 10:00-16:00 Бригада №1с.Воютин.1 Пл.-0.4 Ктп- 301 9:00 - 18:00 Смт.Головне2 Пл.-0.4 ктп-132 9:00-18:00 С.Мельники3 Пл.-0.4 ктп-255 9:00 – 18:00 ФОП Шум Володимир АнтоновичПолінкевич А.А.Бар "Водолій"Магазин с.СвітязьОжема Віктор МитрофановичБ/відпочинку С.Світязь вул.Жовтнева4 Пл.-0.4 ктп-258 9:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА"Сільська Рада с.СвітязьФОП Марчук Леся МиколаївнаФОП Гайдук Галина ЙосипівнаФОП Мохнюк Надія Іванівна С.Світязь вул.Жовтнева.Незалежності.Линівська5 Пл.-0.4 ктп-256 9:00-18:00 ФОП Пилиповець Ігор КупріяновичФОП Шкледа В.А.ФОП Дричик Наталія ЛеонідівнаС.Світязь вул. Набережна пров.Молодіжний6 Пл.-10 л 56-01 від лр-222 до лр-264 9:00-18:00 Військова частина 9971 ПЗ РівнеФОП Хом"як Олексій АдамовичТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАФТОПРОДУКТИ" АЗС с.СтаровойтовоМобільна станція «Лайф» с.Старовойтове Частково с.Миловань.Рівне1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-42 10:00 - 14:00 Магазин, школа с. Лахвичі вул. Центральна3 ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-306 12:00 -17:00 с. Люб’язь вул. Р. Корця4 ЩТП-324 10:00 - 17:00 с. Цир (сатково)1 ПЛ-10 кВ, Л-29-02. 10:00-17:00 КТП-149, смт. Колки - Колківське споживче товариство (прод.магазин № 2), Колківське виробниче управління ЖКГ, Молитовний будинок, ФОП Каразія Петро Борисович (буд.майданчик).ЗТП-150 - ФО Левчук Олександр Павлович.КТП-152 - Колківське вище професійне училище (полігон).КТП-265 - Обл. протитуберкульозний санаторій для дорослих (тубсанаторій).КТП-453 - Колківське виробниче управління ЖКГ.2 ПЛ-10 кВ, Л-28-09 від ЛР № 9. 10:00-17:00 КТП-22, с. Череваха - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-25 - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-83.КТП-27 - Молитовний будинок ХВЄП, ФОП Косько В.В. (магазин).1. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-23 09:00-17:00 - м. Нововолинськвул. Л.Українки 15-27,35-43,20-22,28а-50, Полуботка 19-29,Ціалковського 18, 20,Дольна 1а-1г,2а-2г2. КТП-54 09:00-17:00 - с. Благодатневул. Сагайдачного,Чкалова, Шевченка,Волинська,Незалежності,Лісова,Мічуріна1. ЗТП-82 Л-2 09:30 - 17:00Фізична особа-підприємець Якушик Михайло Петрович - Військова частина 9971 с. Млиново2. КТП-320 Л-3 09:30 - 12:00 с.м.т. Заболоття (х.Втіхово)1. 9:00-17:00м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-1119:00-17:00с.Любче, дитячий садок. будинок культуришкільна насоснаФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазин с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівникис.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громушс.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру1 ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЛР-18 10:00 - 17:00 Школа Магазин с Залюття - повністю2 ЩТП-107 10:00 - 17:00 Магаин с Брідки вул Ветеранів,Підрічна Мирна Зелена Прибережна Весняна3 КТП-91 10:00 - 17:00 П П Дейнека магазин с Смолярі Молодіжна Центральна Підлісна Шевченка Підрічна1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67КТП-76КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365КТП-261КТП-263КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин