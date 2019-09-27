Волинянин заявив про крадіжку авто у поліцію, але виявилось, що легковик взяла дружина

До поліції учора, 21 березня, зателефонував житель 31-річний Луцького району. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та повідомив про незаконне заволодіння його авто Volkswagen Passat B5.Зі слів заявника, легковик знаходився у дворі будинку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, співробітники групи реагування патрульної поліції.Правоохоронці встановили, що факту незаконного заволодіння транспортним засобом не було. Легковик взяла дружина заявника, яка також користується автівкою.На чоловіка поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Таке адміністративне правопорушення тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.