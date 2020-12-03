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Волинські надзвичайники врятували кішку, яка 3 дні просиділа на дереві

Волинські надзвичайники врятували кішку, яка 3 дні просиділа на дереві
У Володимирі-Волинському надзвичайники врятували кішку, яка 3 доби знаходилася на дереві.

Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".

Так, 22 березня на пункт зв’язку частини надійшло повідомлення, що на території Володимир-Волинського ліцею «Центр Освіти» на вул. Берегового, 1 на дерево потрапила кішка, яка 3 добу не може самостійно спуститися на землю.

Працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частин міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області за допомогою пожежної автодрабини звільнили тварину та передали працівникам Володимир-Волинського ліцею «Центр Освіти».

Волинські надзвичайники врятували кішку, яка 3 дні просиділа на дереві
Волинські надзвичайники врятували кішку, яка 3 дні просиділа на дереві

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Теги: Володимир, рятувальники, кішка
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