Волинські надзвичайники врятували кішку, яка 3 дні просиділа на дереві
Сьогодні, 13:16
У Володимирі-Волинському надзвичайники врятували кішку, яка 3 доби знаходилася на дереві.
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".
Так, 22 березня на пункт зв’язку частини надійшло повідомлення, що на території Володимир-Волинського ліцею «Центр Освіти» на вул. Берегового, 1 на дерево потрапила кішка, яка 3 добу не може самостійно спуститися на землю.
Працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частин міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області за допомогою пожежної автодрабини звільнили тварину та передали працівникам Володимир-Волинського ліцею «Центр Освіти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у спільноті "Твій Володимир".
Так, 22 березня на пункт зв’язку частини надійшло повідомлення, що на території Володимир-Волинського ліцею «Центр Освіти» на вул. Берегового, 1 на дерево потрапила кішка, яка 3 добу не може самостійно спуститися на землю.
Працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частин міста Володимир-Волинський Управління ДСНС у Волинській області за допомогою пожежної автодрабини звільнили тварину та передали працівникам Володимир-Волинського ліцею «Центр Освіти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські надзвичайники врятували кішку, яка 3 дні просиділа на дереві
Сьогодні, 13:16
Це потрібно для розвитку міста, – Поліщук про можливість будівництва аеропорту у Луцьку
Сьогодні, 13:15
Волинянин заявив про крадіжку авто у поліцію, але виявилось, що легковик взяла дружина
Сьогодні, 13:03