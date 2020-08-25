На Житомирщині у аварії загинули троє молодих людей. ФОТО

У Коростишеві на Житомирщині сталась смертельна аварія.Подія сталась уночі 22 березня, - пише відділ комунікації поліції Житомирської області.Водій легкового Volkswagen із пасажирами на значній швидкості зачепив попутній Chevrolet і некерована автівка влетіла під вантажівку, припарковану на узбіччі. Унаслідок пригоди загинули троє людей, один з пасажирів з травмами у лікарні.Про відомі на ранок обставини на брифінгу для ЗМІ розповів начальник ГУНП в Житомирській областіПопередньо встановили, що близько 1 години ночі 22 березня водій автомобіля Volkswagen Passat, 20-річний місцевий житель, рухаючись по вулиці Київській у м. Коростишеві на значній швидкості, намагався здійснити випередження попутного автомобіля Chevrolet Aveo по правій смузі руху. Після бокового зіткнення із ним некерований Фольксваген винесло до відбійника, де легковик влетів під автопоїзд DAF із напівпричепом.Унаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди водій Volkswagen та двоє його пасажирів, 21-річний чоловік та 16-річна дівчина, усі жителі м. Коростишева, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Третього 21-річного пасажира цієї ж автівки, з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні."У травмованого чоловіка за результатами медичного обстеження зафіксовано стан алкогольного сп’яніння у 1,99 проміле. Визначення стану, в якому знаходились загиблі водій і пасажири «Volkswagen», наразі триває. Інші учасники ДТП, водій і пасажир «Chevrolet» та керманич вантажівки, попередньо, не постраждали. Їх автомобілі отримали механічні пошкодження", - зазначив Юрій Олійник.Усі обставини та причини, які призвели до трагічної ДТП, поліцейські встановлюють у рамках розпочатого за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України кримінального провадження.