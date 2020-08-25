Земля, автівка і 5 тисяч доларів «під подушкою»: чим багатий ректор ВНУ імені Лесі Українки

Анатолій Цьось має землю, користується будинком дружини та їздить на Volkswagen Passat.



Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті



У власності ректора - земля на 0,12 га та 0,06 га у Любохинах, у цьому ж населеному пункті є недобудований будинок. Натомість його дружина Оксана володіє землею в Липинах площею 0,19 га, у цьому ж селі має будинок на 218,5 кв. м, а також квартиру у Луцьку на 44,4 кв. м.



Їздить Анатолій Цьось на Volkswagen Passat 2015 року випуску, що вартує 230 000 гривень.



За рік заробив ректор ВНУ 406 557 гривень та отримав 18 900 гривень погодинної оплати у Лесиному виші, 133 770 та 7283 гривні - у польському університеті імені Яна Кохановського. Його дружина у 2020 році заробила 103 398 гривень у ВНУ.



Готівкою тримає Анатолій Цьось 5000 доларів.





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