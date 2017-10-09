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Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу

Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу
20 березня 2021 року у місті Рівне відбувся відкритий чемпіонат Рівненської області з пауерліфтингу та жиму лежачи. На чемпіонаті виступили спортсмени Волині і здобули ряд медалей.

Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.

Зокрема, Мотрунчик Оксана стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг у екіпірувальному дивізіоні, у триборстві і у жимі з результатом 397,5 кг та 95 відповідно.

Туревич Анастасія виборола золоті нагороди у триборстві та жимі з класичного пауерліфтингу і стала абсолютною чемпіонкою цього дивізіону.

Бабіляс Софія стала чемпіонкою з жиму лежачи у ваговій категорії до 69 кг. Малкуш Михайло здобув чемпіонство з жиму лежачи з результатом 185кг у ваговій категорії до 59 кг. Гринь Тарас посів першу сходинку у жимі лежачи у категорії до 74 кг з результатом 217,5 кг.

Деняк Сергій чемпіон категорії до 105 кг у жимі з результатом 215 кг у віковій категорії 55 років. Цей показник на 10 кг перевищує рекорд України серед ветеранів другої вікової групи Машута Воломир став чемпіоном з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 727,5 кг та здобув абсолютне чемпіонство дивізіону.

Тренує переможців Олег Хом’як.

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Теги: волиняни, спорт, чемпіонат, Рівне
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