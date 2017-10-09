Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу

20 березня 2021 року у місті Рівне відбувся відкритий чемпіонат Рівненської області з пауерліфтингу та жиму лежачи. На чемпіонаті виступили спортсмени Волині і здобули ряд медалей.Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.Зокрема,стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг у екіпірувальному дивізіоні, у триборстві і у жимі з результатом 397,5 кг та 95 відповідно.виборола золоті нагороди у триборстві та жимі з класичного пауерліфтингу і стала абсолютною чемпіонкою цього дивізіону.стала чемпіонкою з жиму лежачи у ваговій категорії до 69 кг.здобув чемпіонство з жиму лежачи з результатом 185кг у ваговій категорії до 59 кг.посів першу сходинку у жимі лежачи у категорії до 74 кг з результатом 217,5 кг.чемпіон категорії до 105 кг у жимі з результатом 215 кг у віковій категорії 55 років. Цей показник на 10 кг перевищує рекорд України серед ветеранів другої вікової групистав чемпіоном з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 727,5 кг та здобув абсолютне чемпіонство дивізіону.Тренує переможців