Волинські спортсмени – переможці чемпіонату з пауерліфтингу
Сьогодні, 14:12
20 березня 2021 року у місті Рівне відбувся відкритий чемпіонат Рівненської області з пауерліфтингу та жиму лежачи. На чемпіонаті виступили спортсмени Волині і здобули ряд медалей.
Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, Мотрунчик Оксана стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг у екіпірувальному дивізіоні, у триборстві і у жимі з результатом 397,5 кг та 95 відповідно.
Туревич Анастасія виборола золоті нагороди у триборстві та жимі з класичного пауерліфтингу і стала абсолютною чемпіонкою цього дивізіону.
Бабіляс Софія стала чемпіонкою з жиму лежачи у ваговій категорії до 69 кг. Малкуш Михайло здобув чемпіонство з жиму лежачи з результатом 185кг у ваговій категорії до 59 кг. Гринь Тарас посів першу сходинку у жимі лежачи у категорії до 74 кг з результатом 217,5 кг.
Деняк Сергій чемпіон категорії до 105 кг у жимі з результатом 215 кг у віковій категорії 55 років. Цей показник на 10 кг перевищує рекорд України серед ветеранів другої вікової групи Машута Воломир став чемпіоном з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 727,5 кг та здобув абсолютне чемпіонство дивізіону.
Тренує переможців Олег Хом’як.
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Про це повідомляє управління молоді та спорту Волинської ОДА.
Зокрема, Мотрунчик Оксана стала чемпіонкою у ваговій категорії до 47 кг у екіпірувальному дивізіоні, у триборстві і у жимі з результатом 397,5 кг та 95 відповідно.
Туревич Анастасія виборола золоті нагороди у триборстві та жимі з класичного пауерліфтингу і стала абсолютною чемпіонкою цього дивізіону.
Бабіляс Софія стала чемпіонкою з жиму лежачи у ваговій категорії до 69 кг. Малкуш Михайло здобув чемпіонство з жиму лежачи з результатом 185кг у ваговій категорії до 59 кг. Гринь Тарас посів першу сходинку у жимі лежачи у категорії до 74 кг з результатом 217,5 кг.
Деняк Сергій чемпіон категорії до 105 кг у жимі з результатом 215 кг у віковій категорії 55 років. Цей показник на 10 кг перевищує рекорд України серед ветеранів другої вікової групи Машута Воломир став чемпіоном з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії до 105 кг з сумою триборства 727,5 кг та здобув абсолютне чемпіонство дивізіону.
Тренує переможців Олег Хом’як.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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