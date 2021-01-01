У селі на Волині закривають новостворену гімназію
Сьогодні, 14:38
У Іванчицях закривають новостворену гімназію №33, яку лише два місяці тому взяли на баланс Луцької міськради.
Про це повідомила староста сіл Іванчиці та Озденіж Луцької міської громади Марія Якубовська під час зборів, які відбулися в неділю, 21 березня, інформує "Громадське. Інтерактивне телебачення".
Зазначимо, що в комунальному закладі середньої освіти «Іванчицівська гімназія №33 Луцької міської ради», що на вулиці Шкільній, 1, навчалося всього 25 учнів (спроможність закладу – 120 учнів). В школі сформований лише один клас.
Заклад середньої освіти перестане працювати з нового навчального року. 25 учнів гімназії переведуть на навчання в Рокинівський ліцей №38 Луцької міської ради. Учнів сіл має возити шкільний автобус через село Буків. Зазначимо, що дорога в цьому селі нині перебуває в аварійному стані.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомила староста сіл Іванчиці та Озденіж Луцької міської громади Марія Якубовська під час зборів, які відбулися в неділю, 21 березня, інформує "Громадське. Інтерактивне телебачення".
Зазначимо, що в комунальному закладі середньої освіти «Іванчицівська гімназія №33 Луцької міської ради», що на вулиці Шкільній, 1, навчалося всього 25 учнів (спроможність закладу – 120 учнів). В школі сформований лише один клас.
Заклад середньої освіти перестане працювати з нового навчального року. 25 учнів гімназії переведуть на навчання в Рокинівський ліцей №38 Луцької міської ради. Учнів сіл має возити шкільний автобус через село Буків. Зазначимо, що дорога в цьому селі нині перебуває в аварійному стані.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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