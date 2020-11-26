Скільки мільйонів Луцькрада витратила торік на утримання муніципальної варти





Про це Центру журналістських розслідувань



На оплату праці муніципалів пішло 12,89 млн грн, ще 2,842 млн грн – нарахувань на оплату праці. Їхні відрядження обійшлися у 39 635 грн.



На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витратили 8 429 грн. Предмети, матеріали та інвентар для департаменту коштували 2,478 млн грн. Також 1,904 млн грн витратили на оплату послуг (крім комунальних).



На окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, витратили 17,4 тис. грн. Інші поточні видатки склали – 10 108, 64 грн.



Гроші також витрачали на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у межах бюджету розвитку. Всього використали понад 899,9 тис. грн.



Відтак, загалом утримання всього апарату департаменту коштувало 21,086 млн грн.



Окрім грошей на утримання, окремо муніципали витрачали на організацію благоустрою міста – це, зокрема, оплата послуг (окрім комунальних). Вони коштували понад 1,89 млн грн.



Також більше 31 тис. грн заплатили за зберігання вилучених у лучан конструкцій (гаражів, огорож тощо) на штрафмайданчику.



Ще понад 7,46 млн грн витратили на реалізацію (капітальне будівництво, придбання об’єктів) програми «Безпечне місто», у рамках якої по місту встановили камери відеоспостереження.



Нагадаємо, раніше «Сила правди» писала про розподіл бюджету Луцька у 2021 році. Цьогоріч на утримання Департаменту муніципальної варти запланували 28,16 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На утримання апарату Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у 2020-му році витратили понад 21 млн грн. З них 12,89 млн грн пішло на заробітні плати.Про це Центру журналістських розслідувань «Сила правди» повідомили у Луцькій міській раді.На оплату праці муніципалів пішло 12,89 млн грн, ще 2,842 млн грн – нарахувань на оплату праці. Їхні відрядження обійшлися у 39 635 грн.На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витратили 8 429 грн. Предмети, матеріали та інвентар для департаменту коштували 2,478 млн грн. Також 1,904 млн грн витратили на оплату послуг (крім комунальних).На окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, витратили 17,4 тис. грн. Інші поточні видатки склали – 10 108, 64 грн.Гроші також витрачали на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у межах бюджету розвитку. Всього використали понад 899,9 тис. грн.Відтак, загалом утримання всього апарату департаменту коштувало 21,086 млн грн.Окрім грошей на утримання, окремо муніципали витрачали на організацію благоустрою міста – це, зокрема, оплата послуг (окрім комунальних). Вони коштували понад 1,89 млн грн.Також більше 31 тис. грн заплатили за зберігання вилучених у лучан конструкцій (гаражів, огорож тощо) на штрафмайданчику.Ще понад 7,46 млн грн витратили на реалізацію (капітальне будівництво, придбання об’єктів) програми «Безпечне місто», у рамках якої по місту встановили камери відеоспостереження.Нагадаємо, раніше «Сила правди» писала про розподіл бюджету Луцька у 2021 році. Цьогоріч на утримання Департаменту муніципальної варти запланували 28,16 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію