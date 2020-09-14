Луцьк отримав додаткові кошти на капремонт чотирьох вулиць





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії міськради 22 березня, - пишуть



Нагадаємо, на Волині між бюджетами громад розподілили 100 мільйонів гривень державної субвенції.



Як повідомила директорка департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради Лілія Єлова, відповідно до розпорядження голови ОДА Луцьк з цих коштів отримав 35,6 мільйона гривень додаткової субвенції на капітальний ремонт доріг.



Розпорядженням також визначені й дороги, які мають ремонтуватися за ці кошти.



Зокрема, на ремонт вулиці Ківерцівської мають витратити 6,5 млн грн, на проспект Соборності скерують 4,3 млн грн, на проспект Відродження - 8,9 млн. Ще 3,6 млн грн спрямовали на ремонт вулиці Івана Богуна в селі Прилуцьке і 12,3 млн грн мають витратити на ремонт Карбишева на ділянці від цієї вулиці до траси М-19.



Головним розпорядником коштів буде департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради, який і буде оголошувати тендери на виконання робіт.



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