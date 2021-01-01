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Рішення про скасування громадського транспорту в «червоних» зонах прийматиме місцева влада

Рішення про скасування громадського транспорту в «червоних» зонах прийматиме місцева влада
Відтепер місцева влада може приймати рішення про скасування громадського транспорту в «червоних» зонах.

Про це пише міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.

Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах «червоної» зони.

За їх рішеннями, можуть заборонятися регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Виключення становлять:

- транзитні перевезення;
- перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;
- перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;
- перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.

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Теги: Україна, карантин, червона зона, транспорт
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