«Волиньгаз» минулоріч уклав майже 4 тисячі договорів на обслуговування газових мереж





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».







З 2018 року послуга з техобслуговування будинкових газових мереж стала ринковою. А з 2019 року Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено відповідальність власників будівель (фізична особа, ОСББ, управитель) за техобслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Після підписання договору на технічне обслуговування, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації.



«АТ «Волиньгаз» – надійний партнер у наданні послуг з газифікації та технічного обслуговування газорозподільних мереж. Споживачі, які розуміють складність комплексного обслуговування газової системи, обирають фахівців нашої компанії, які забезпечують безаварійну експлуатацію газових мереж та виконання ремонтних робіт будь-якого рівня складності. Вартість послуг для кожного клієнта розраховується індивідуально, залежно від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу, періоду обслуговування», - коментує директор з капітального будівництва компанії Сергій Галянт.



Фахівці АТ «Волиньгаз» звертають увагу на те, що відсутність планових робіт із технічного обслуговування у багатоповерхівках, призводить до аварійності мереж. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять укладати договори на технічне обслуговування.



Для отримання консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу Волинської області мають звернутися до Клієнтського простору 104.ua (



Довідково:



АТ «Волиньгаз» - газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Волинської області у співпраці з брендом РГК.



Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.



У 2020 році АТ «Волиньгаз» доставило до 250 тис. своїх клієнтів біля 400 млн. куб.м. газу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році понад півтори тисячі юридичних осіб та ОСББ уклали договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з АТ «Волиньгаз». Ще близько 2 500 договорів укладено окремими домогосподарствами та ОСББ.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу». Технічне обслуговування систем газопостачання – це вид житлових послуг, який забезпечує підтримання працездатності та справного стану газопроводів, газового та газовикористовуючого обладнання. Це всі газові комунікації, які знаходяться в будинку від крана (засувки) або фланця на вході в будинок до ввідного крану в кожній квартирі.З 2018 року послуга з техобслуговування будинкових газових мереж стала ринковою. А з 2019 року Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено відповідальність власників будівель (фізична особа, ОСББ, управитель) за техобслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Після підписання договору на технічне обслуговування, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації.«АТ «Волиньгаз» – надійний партнер у наданні послуг з газифікації та технічного обслуговування газорозподільних мереж. Споживачі, які розуміють складність комплексного обслуговування газової системи, обирають фахівців нашої компанії, які забезпечують безаварійну експлуатацію газових мереж та виконання ремонтних робіт будь-якого рівня складності. Вартість послуг для кожного клієнта розраховується індивідуально, залежно від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу, періоду обслуговування», - коментує директор з капітального будівництва компаніїФахівці АТ «Волиньгаз» звертають увагу на те, що відсутність планових робіт із технічного обслуговування у багатоповерхівках, призводить до аварійності мереж. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять укладати договори на технічне обслуговування.Для отримання консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу Волинської області мають звернутися до Клієнтського простору 104.ua ( центри обслуговування клієнтів ), які обслуговують споживачів природного газу за місцем проживання, або зателефонувати до контакт-центру: (0322) 280 – 104 чи 067 33 39 104.

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