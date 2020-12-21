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У Луцьку патрульні спіймали зухвалого водія буса, який їздив містом напідпитку

У Луцьку патрульні спіймали зухвалого водія буса, який їздив містом напідпитку
У Луцьку патрульні виявили водія, який розмовляв по телефону і перебував у стані сп’яніння.

Інформують, що 21 березня, під час патрулювання на вулиці Конякіна, патрульні виявили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 46-річного водія, який порушив ПДР. А саме — зупинився ближче як на 10 м від пішохідного переходу та розмовляв по телефону, - пише патрульна поліція Волинської області.

На зауваження патрульних чоловік спочатку не відреагував, а надалі здійснив рух заднім ходом, продовжуючи розмовляти по телефону.

Під час перевірки документів, виявилось, що водій позбавлений права керування транспортним засобом. Окрім того, у керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився.

У результаті на нього склали низку адмінматеріалів за ч.2 ст.122 (Користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку), ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: водій, бус, Луцьк, патрульні
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