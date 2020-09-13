Неповнолітні волиняни побили охоронця магазину та чоловіка, який втрутився у розбірки





Про це



Вчора, 21 березня, близько опівночі, до поліції звернувся охоронець одного із магазинів села Будятичі Володимир-Волинського району. Чоловік повідомив, що двоє молодиків напали на нього після того, як він зробив зауваження за розпивання алкоголю та зухвалу поведінку.



Внаслідок - охоронець отримав перелом ребра та забої, він звертався за медичною допомогою до лікарні. Розбороняти бійку втрутився нововолинянин, за що отримав численні забої та гематоми.



Правоохоронці встановили, що до нанесення тілесних ушкоджень громадянам причетні 17-річний та 16-річний місцеві мешканці.



За цим фактом поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі обставини інциденту встановлюються.



Фото - ілюстративне

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