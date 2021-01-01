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На Волині помер лікар-травматолог

На Волині помер лікар-травматолог
На Горохівщині на 76-му році життя помер лікар-травматолог Михайло Михайлович Шекета.

Про це пише Район.Горохів.

Колишнього завідувача травматологічного відділення КНП «Горохівська ЦРЛ» Михайла Миколайовича Шекету згадують добрими словами багато волинян.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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Теги: смерть, лікар-травматолог
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