На Волині помер лікар-травматолог
Сьогодні, 15:33
На Горохівщині на 76-му році життя помер лікар-травматолог Михайло Михайлович Шекета.
Про це пише Район.Горохів.
Колишнього завідувача травматологічного відділення КНП «Горохівська ЦРЛ» Михайла Миколайовича Шекету згадують добрими словами багато волинян.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.
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Про це пише Район.Горохів.
Колишнього завідувача травматологічного відділення КНП «Горохівська ЦРЛ» Михайла Миколайовича Шекету згадують добрими словами багато волинян.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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