На Волині помер лікар-травматолог

Михайло Михайлович Шекета.



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Колишнього завідувача травматологічного відділення КНП «Горохівська ЦРЛ» Михайла Миколайовича Шекету згадують добрими словами багато волинян.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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