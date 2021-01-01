Повідомили попередню причину смертельної аварії автобуса з українцями у Польщі

який у Польщі потрапив у ДТП, прямував у бік українського кордону. Аварія могла статись через погану погоду.



Про це у коментарі Василь Павлюк.



"П'ятеро людей перебувають у шпиталі. Одна жінка - у важкому стані. Саме зараз потерпілу перевозять до Жешува, де їробитимуть операцію. Бо потерпіла у дуже важкому стані. Четверо інших мають поламані кінцівки, забої, але їхньому життю нічого не загрожує. Як повідомлялось зранку, другий водій автобуса, який не був за кермом, загинув. Інший кермувальник - перебуває у лікарні", - сказав Василь Павлюк.



За попередніми даними, автобус із українцями у Польщі потрапив у ДТП через слизьку дорогу.



"Зараз наш консул працює у Ярославі у поліції. Також він спілкується із чотирма нашими громадянами, котрих відправляють в Україну. Поки слідство триває. Попередньою причиною аварії стала слизька дорога", - пояснив Василь Павлюк.



Наразі генеральний консул у Любліні не називає, з яких областей України потерпілі у ДТП.



"Я поки не можу назвати, звідки потерпілі. Натомість скажу, що ті люди, які повертаються зараз в Україну, - з Чернівців та Івано-Франківська", - додав генконсул України у Любліні.



Нагадаємо, що саме на цьому місці два тижні тому перекинувся український рейсовий автобус. Тоді п’ятеро українців загинуло, десятки потрапили до лікарень. Четверо досі там, двоє - у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автобус із українцями,прямував у бік українського кордону. Аварія могла статись через погану погоду.Про це у коментарі ТСН.ua сказав генконсул України у Любліні"П'ятеро людей перебувають у шпиталі. Одна жінка - у важкому стані. Саме зараз потерпілу перевозять до Жешува, де їробитимуть операцію. Бо потерпіла у дуже важкому стані. Четверо інших мають поламані кінцівки, забої, але їхньому життю нічого не загрожує. Як повідомлялось зранку, другий водій автобуса, який не був за кермом, загинув. Інший кермувальник - перебуває у лікарні", - сказав Василь Павлюк.За попередніми даними, автобус із українцями у Польщі потрапив у ДТП через слизьку дорогу."Зараз наш консул працює у Ярославі у поліції. Також він спілкується із чотирма нашими громадянами, котрих відправляють в Україну. Поки слідство триває. Попередньою причиною аварії стала слизька дорога", - пояснив Василь Павлюк.Наразі генеральний консул у Любліні не називає, з яких областей України потерпілі у ДТП."Я поки не можу назвати, звідки потерпілі. Натомість скажу, що ті люди, які повертаються зараз в Україну, - з Чернівців та Івано-Франківська", - додав генконсул України у Любліні.Нагадаємо, що саме на цьомуТоді п’ятеро українців загинуло, десятки потрапили до лікарень. Четверо досі там, двоє - у важкому стані.

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