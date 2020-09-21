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23-річній дівчині з Волині за торгівлю наркотиками «світить» до 10 років тюрми

23-річній дівчині з Волині за торгівлю наркотиками «світить» до 10 років тюрми
За вчинення наркозлочинів судитимуть 23-річну жительку міста Нововолинськ.

Судиму до цього жінку обвинувачують у неодноразовому придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України), - пише пресслужба

Упродовж 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту нею таблеток з умістом бупренорфіну.

Так, під час санкціонованого обшуку в її оселі 23 грудня 2020 року правоохоронці вилучили такі таблетки та психотропну речовину PVP
Обвинувачена невдовзі постане перед судом.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів та психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Теги: наркозлочини, суд, волинянка
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