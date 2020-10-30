Волинянка вкрала у роботодавця майже 50 тисяч гривень
Сьогодні, 16:30
Волинянку підозрюють у привласненні коштів роботодавця.
Повідомляють, що з вересня по жовтень 2020 року 27-річна жителька Нововолинська, працюючи торговим представником, привласнила отримані за поставку товарів кошти підприємця, на якого працювала, на суму майже 50 тисяч гривень, - пише преслужба Волинської обласної прокуратури.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 191 КК України за привласнення чужого майна, вчинене повторно, передбачене покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Повідомляють, що з вересня по жовтень 2020 року 27-річна жителька Нововолинська, працюючи торговим представником, привласнила отримані за поставку товарів кошти підприємця, на якого працювала, на суму майже 50 тисяч гривень, - пише преслужба Волинської обласної прокуратури.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 191 КК України за привласнення чужого майна, вчинене повторно, передбачене покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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