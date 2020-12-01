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Лучани завтра, 23 березня, зможуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз

Лучани завтра, 23 березня, зможуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз
У Луцьку на Театральному майдані у вівторок, 23 березня, працюватиме пересувний флюорограф.

Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова, акція приурочена до 24 березня – Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, оскільки увага до цього небезпечного захворювання знизилася на тлі пандемії COVID-19.

Перевірятимуть людей з 11:00 до 14:00 годин.

На жаль, як для Волині, проблема захворюваності на туберкульоз залишається актуальною. За інформацією обласного фтизіопульмонологічного медичного центру, у 2020-му році на туберкульоз захворіли 390 волинян (37,91 на тисячу населення), серед них 204 – сільські жителі.

Туберкульоз легень виявили у 327 пацієнтів, туберкульозний менінгіт (туберкульоз центральної нервової системи) – у 3-х, захворювання плеври – у 32-х, туберкульоз кісток і суглобів – у 20, периферичних лімфовузлів – у 2-х, очей – у 4-х, інших внутрішніх органів – у 2-х.


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Теги: туберкульоз, обстеження, Луцьк
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